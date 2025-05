Almirón descarta su renuncia tras la estrepitosa caída de Colo Colo: “No soy de huir; jamás dejaría sola a mi gente”

Colo Colo cayó estrepitosamente ante Deportes Limache, por 4-1, y quedó eliminado de la Copa Chile. El Cacique perdió por segunda vez en una semana contra los tomateros y protagonizó una nueva decepción que deja colgando el futuro de Jorge Almirón.

El técnico argentino se refirió a la dolorosa derrota en la conferencia de prensa posterior. “Mucha bronca, mucha vergüenza, entiendo el malestar de la gente. Es durísima la derrota. Mucho más que eso no puedo decir. La autocrítica sería criticar al equipo, a mis jugadores y yo no soy así. Entiendo que las conclusiones las van a sacar, yo soy el responsable, como dije recién. Más que eso no puedo decir. Tengo mucho tiempo en el fútbol, jugué mucho tiempo y hace mucho tiempo dirijo, y bueno, es una derrota inesperada, triste, muy dura; pero es parte de este trabajo”, comenzó señalando.

“Obviamente nos preparamos de otra manera, el equipo se prepara de otra manera para ganarlo, pero hay cosas que a veces son inexplicables. Teníamos el partido controlado y en algunas situaciones de gol que tuvieron ellos la aprovecharon. Y al final el equipo se cayó al final, fue goleado. La verdad que es triste porque tanto dentro de la cancha me ha pasado también como jugador y entiendes que a veces por más que uno haga un esfuerzo, las respuestas no llegan y empiezas a cometer errores. Y los errores, el rival los aprovecha”, continuó.

El argentino también le pidió disculpas a la fanaticada alba: “No hay mucho que explicar. Pedir disculpas a la gente, que siempre apoya, confía y hoy los decepcionamos, pero esto es así. Es un momento duro para pasar, pero, como dije antes, yo tengo mucho tiempo en el fútbol y he pasado momentos duros. Por algo uno llega donde llega y está preparado para los momentos duros porque ningún entrenador llega a los clubes grandes ganando todos los partidos. Así que estos momentos son para los equipos fuertes. Es una institución sumamente importante, muy grande y los jugadores que están, el año pasado salieron campeones, casi el mismo plantel”, indicó.

Almirón descarta su renuncia

Almirón continuó lamentando el resultado y puso el foco en duelo ante Racing por Copa Libertadores. “Estamos todos dolidos, estamos preocupados para cambiar la imagen y ahora se viene un partido sumamente importante. Hay que recobrar ahora las fuerzas y poner la cara. No entiendo otra manera de buscar culpables ahora. Yo no soy así. Lo normal es que ahora se busque culpables, que todos huyan, que se escondan y yo no soy así. Por algo estoy donde estoy, hay que poner la cara y ser responsable. Los jugadores lo sufrieron dentro de la cancha. Nos costó el partido y Limache nos ganó bien”, señaló.

El argentino descartó su renuncia. “Hay que tener personalidad para salir de esto, para salir de este momento. Y no, no estoy para pensar en eso ahora. Estoy dolido por mis jugadores. Me duele porque los vi sufrir y no me gusta verlos así. Es lo único que me importa. Después, lo demás, no sé, no depende de mí. Ya tengo mucho tiempo en esto y me duele, pero no soy de huir. Yo no voy a tomar la decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente. No depende de mí eso”, añadió.

También se refirió a cómo intentará revertir el contexto albo y en cómo afecta a los futbolistas. “Magia no hago. Simplemente, los muchachos tienen que recuperar, recuperar la confianza, que en estos momentos son duros momentos. Y recobrar la confianza te lo da la gente experiencia, los tipos que han pasado esto, los que se tienen confianza en la adversidad, donde pone la cara, donde ninguno se esconde, donde no buscan culpable, los líderes son así. El único responsable soy yo porque yo armo el equipo y el planteamiento. Después, individualmente tenemos que mejorar y servir al equipo. Todos los partidos son diferentes”, dijo.

“Ahora, a llegar a casa, que se quede con la familia, que uno a veces necesita esa buena energía ahora, porque hoy estamos solos, vamos a ser castigados, vamos a ser criticados porque es un equipo grande y demanda eso. Entiendo la responsabilidad de dirigir un equipo grande. Cuando uno gana, te eleva muchísimo, y cuando las cosas no están bien, es normal que la gente y la prensa también critique, es normal. Lo entiendo también, no busco excusas. No le echo la culpa a nadie, me hago responsable de eso. Y partir de mañana a tener la cabeza fuerte y pensar en lo que viene porque no hay otra manera y después demostrar en la cancha”, siguió.

“En este momento, uno quiere llegar a la casa y olvidarse del partido totalmente, pero el fútbol tiene estas cosas. El profesional tiene que pensar bien y es individual ahora. Por más que yo dé una charla, cuando uno está triste, dolido, preocupado, es individual. Cada uno tendrá que buscar a la gente que te acompaña, que te abraza y mañana tienes que levantarte y pelearla. En cualquier profesión es así, no hablo solo del fútbol. Todos los que trabajamos en cualquier labor, hay que levantarse en los malos momentos y salir. No encuentro otra manera. Lo tendremos que hablar y vivir”, sentenció.