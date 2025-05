Colo Colo es puro lamento: Limache elimina al Cacique de la Copa Chile y Almirón tambalea

Colo Colo no se podía permitir otra decepción. El año del centenario ha traído una temporada acontecida en extremo, con esquirlas dentro y fuera de la cancha. Por lo mismo, quedar eliminado en la fase grupal de la Copa Chile, y ante el rival más humilde de Primera División, era el peor de los escenarios. Y sucedió. El Cacique fue goleado 4-1 por Deportes Limache y se despidió de la manera más humillante del certamen federado.

Después del papelón sufrido en Fortaleza, que los deja colgando de la Copa Libertadores, Jorge Almirón y compañía debían cambiar el chip y reinsertarse en lo criollo, para enmendar un camino pedregoso, de más dudas que certezas. Con Santiago Wanderers ya clasificado, tomateros y albos se jugaban un cupo en octavos de final. La ventaja para el Cacique es que le alcanzaba con el empate. Pero más allá de lo matemático, el club popular requería mostrar una nueva identidad desde el juego. Estuvo muy lejos de hacerlo.

Con el recuerdo fresco de la victoria limachina por la Liga de Primera, en la misma cancha del Lucio Fariña, Colo Colo hizo cambios para cuidar piezas, considerando la próxima visita a Argentina por la Libertadores. Desde lo futbolístico, da la impresión que reina la confusión en Macul. Eso se percibe partiendo por identificar cuál es la estructura de Almirón. ¿Con tres o cuatro en el fondo? ¿De qué juega Lucas Cepeda, lateral-volante o extremo?

Se mantuvo la defensa de tres, con Saldivia de líbero, mientras que Opazo y Cepeda estaban bien abiertos, para hacer toda la banda. Considerando el antecedente ante el mismo rival, era un riesgo por la velocidad que le impregna Limache en su ofensiva, con Luis Guerra y Daniel Castro. Dicho y hecho. Mediante el ataque directo, los de Víctor Rivero complicaron a Colo Colo, ganando las espaldas.

Aplicando una fórmula muy parecida al del encuentro por el torneo local, Limache sabía cómo y dónde dificultar a la zaga colocolina: Nelson Da Silva, al choque contra los centrales, y Guerra con Castro como unas balas por las bandas. En los 24′, llegó el 1-0 gracias a un veloz y efectivo contragolpe (que nació tras una falla de Aquino al querer disparar). Balón largo y Popin Castro le gana con holgura a Vegas, se va en demanda del arco y define por bajo.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Para fortuna de los albos, la respuesta fue casi inmediata. Un par de minutos después, Lucas Cepeda anotó la igualdad con un zurdazo cruzado bajo, al segundo palo de Nicolás Peranic. El seleccionado chileno no festejó. En su posición “híbrida”, por la franja izquierda, el ex Wanderers era quien más inquietaba a la defensa rival. Tanto Bolados como el uruguayo Rodríguez no eran factores en ataque. Si bien el empate era negocio para clasificar, desde el juego seguía muy lejos de convencer. Ese tono deslucido que muestra hace semanas se mantenía inmóvil.

Las caras de preocupación de los albos al finalizar el primer tiempo eran evidentes. No existía conformidad con lo que exhibía en la cancha. Eso se manifestó, además, con que Almirón hizo tres cambios luego del descanso (Pavez, Gutiérrez y Amor, por Méndez, Bolados y Vegas). Más adelante ingresaría Arturo Vidal, por Aquino, cumpliendo 100 partidos en el club popular.

Independiente a los nuevos nombres y a los movimientos, lo concreto es que Colo Colo no mostró la reacción que se espera para el plantel más cotizado del fútbol nacional. Siempre estuvo más cerca la victoria limachina. En los 58′ avisó Luis Guerra, pero De Paul tapó. El golero, eso sí, no pudo hacer nada en los 62′, con el impecable tiro libre de César Pinares que se clavó en un ángulo para el 2-1 tomatero. Un golazo.

El tropezón se convirtió en descalabro. Con un inspirado Daniel Castro, el popular Popin, Deportes Limache firmó el triunfo más notable de su breve historia como club profesional (12 años). En los 83′, un cabezazo de Francisco Romero clavó el tercero. Posteriormente, tras un penal de Saldivia en contra de Castro, el 4-1 lo hizo Luis Guerra, desde los 12 pasos. Lo lamentable para el pueblo limachino es que este triunfo, para los libros, fue presenciado apenas por 284 personas en el estadio.

Mientras Limache se instala en octavos, Colo Colo mastica una nueva decepción, en un año que sorprendentemente se puso cuesta arriba. Fuera de la Copa Chile y en la cornisa de la Libertadores, todo es sombrío en la tienda blanca. Fracaso.