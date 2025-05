El feroz ninguneo del DT del Sevilla a la histórica final del Betis de Manuel Pellegrini en la Conference League

Más de la mitad Sevilla celebra la inédita final que consiguió el Betis en la Conference League. El equipo más popular de la capital andaluza, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, vive uno de los mejores momentos de su amplia bitácora y así ha quedado de manifiesto.

El viernes, un día después de eliminar a la Fiorentina en la semifinal del tercer torneo de importancia en Europa, los aficionados dieron un masivo recibimiento al plantel bético que regresó a la capital de Andalucía. Los hinchas vitorearon a los jugadores, directivos y especialmente al técnico Manuel Pellegrini; quien es reconocido como el responsable de este inédito éxito internacional.

El plantel su última práctica antes de afrontar el encuentro del domingo ante Osasuna, duelo clave para seguir en carrera y cumplir el sueño de regresar a la Champions League tras 20 años, una de las grandes metas del adiestrador chileno para esta temporada.

En medio de los festejos, el presidente del club Ángel Haro destacó la importancia que tiene este logro para una de las escuadras más populares del fútbol español, solo superado por los tres cuadros más grandes.

“Estoy muy contento, el beticismo merecía esta alegría, esto consolida un proyecto. Hemos sufrido bastante, tenía mucha tensión. Me he emocionado y me he acordado de mi padre que ya no está con nosotros. Pero ahora tenemos que centrarnos en LaLiga y olvidarse momentáneamente de la final. Somos ambiciosos”, explicó el timonel del cuadro verdiblanco.

Le bajan el perfil

Pero al otro lado de la trinchera andaluza, en el Sevilla, la consecución de los de Heliópolis no fue tan bien recibida. Conocido es el antagonismo entre ambos clubes, el mismo que se hizo evidente en los comentarios del entrenador de los nervionenses, Joaquín Caparrós.

Consultado por la histórica final de los béticos, el DT del archirrival se tomó un minuto para bajar el perfil a ese logro. En sus comentarios, no dudó en mencionar el récord de coronas de su club en el segundo torneo en importancia del continente.

“Bueno, tenemos que hacer una reflexión y saber lo que ha costado ganar siete Europa League, todo lo que se ha hecho para ganar los trofeos. Cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque ya sabemos el camino”, explicó el DT del Sevilla.

Frente a la insistencia, el adiestrador nacido en Utrera reconoció que ni siquiera se dio tiempo para mirar el enfrentamiento entre los béticos y la Fiorentina, que selló el paso de los verdiblancos a la definición de la corona.

“Sinceramente, yo no vi el partido del Betis. Vi el duelo del Athletic de Bilbao (por la Europa League ante Manchester United, a la misma hora), en el que hice fuerza para conseguirlo. El Sevilla ha conseguido las siete Europa League y sabía lo importante que sería para ellos que se jugara en la final en San Mamés”, afirmó Caparrós.