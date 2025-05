Con miles de hinchas: la recepción de héroe que tuvo el plantel del Betis tras su regreso a Sevilla

Los hinchas del Betis están en el peak de su alegría. El triunfo en la serie de semifinales ante la Fiorentina puso al equipo en la definición del título de la Conference League, a las puertas del primer título europeo de su historia.

Una situación que ha desatado una verdadera fiesta en más de la mitad de la ciudad de Sevilla. Varios miles de simpatizantes se dieron cita este viernes en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín.

Los aficionados dieron un multitudinario recibimiento al plantel bético que regresó a la capital de Andalucía, pasado el mediodía, de acuerdo con el horario español. En medio de la algarabía, los hinchas vitorearon a los jugadores, directivos y especialmente al técnico Manuel Pellegrini; quien es considerado el gran arquitecto de este Betis europeo.

Pero el regreso tuvo una serie de contratiempos para la escuadra andaluza. Un viaje de más de seis horas de duración, que incluyó el traslado desde Florencia a Pisa en bus, al margen de retraso de una hora en el vuelo que los llevó a Sevilla.

En la tarde de este viernes, los futbolistas realizaron una leve sesión de entrenamiento para luego retornar a sus hogares. El sábado tendrán una última práctica antes de afrontar el encuentro del domingo ante Osasuna, duelo clave para seguir en carrera y cumplir el sueño de regresar a la Champions tras 20 años.

Emoción directiva

Al margen de la alegría y el recibimiento de los hinchas, uno de los fanáticos más que más disfrutó este paso a la final fue el presidente del club, Ángel Haro. Tras el partido en Italia, el mandamás de la institución se refirió a este logro.

“Estoy muy contento, feliz. El beticismo merecía esta alegría, esto consolida un proyecto. Hemos sufrido bastante, tenía mucha tensión por que se ha puesto todo de cara hasta esas acciones a balón parado”, dijo el timonel verdiblanco a La Cadena Ser de España.

Visiblemente tocado, el máximo dirigente afirmó que “me he emocionado y me he acordado de mi padre que ya no está con nosotros. Ahora hay que centrarse en la liga y olvidarse momentáneamente de la final. Vamos a ser ambiciosos para conseguir el objetivo”.

Asimismo, Haro adelantó que instalarán pantallas gigantes en el estadio del club para ver la final del miércoles 28 de mayo ante Chelsea de Inglaterra para aquellos hinchas que no puedan viajar a Polonia.

“Hicimos recientemente una consulta a la UEFA y aunque no nos lo han confirmado de forma definitiva creemos que ha sido bien acogida. Es una magnífica idea llenar el Benito Villamarín con 60 mil personas, las que no puedan viajar al partido”, explicó el presidente del club de Heliópolis.