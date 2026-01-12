En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso
El equipo andaluz cierra la fecha 19 del torneo español, con la urgencia de sumar tres puntos para no revivir la angustia de la temporada anterior. Sigue aquí el relato del partido.
Actualizar Relato
Sevilla 0-0 Celta
Se juega poco
51′. El partido es trabado. Muchas faltas de lado y lado.
Comienza la segunda etapa
No hay cambios en los equipos para esta segunda parte.
Finaliza el primer tiempo
45′. Sin descuentos, el juez manda a los jugadores al descanso.
Tarjeta Amarilla
34′. Moriba le comete falta a Juanlu y es el primer amonestado del Celta y del partido.
Reclaman falta
33′. Carmona cae en el borde del área y todo Sevilla reclama. No se cobra nada.
Respuesta del Celta
23′. Aspas recibe al medio del área y le pega, pero cayéndose. Ataja el portero sevillano.
Tiro a portería
19′. Juanlu engancha y le pega. Se va elevado. Llega el Sevilla.
La más clara
14′. Zaragoza ingresa por la derecha y le pega cruzado. Ataja Vlachodimos. Llega el Celta.
Tiro libre
10′. Oso le pega al arco del Celta, pero una cabeza de Vigo salva el disparo.
La primera del Sevilla
4’. Un centro al área, todos dudan y sale el portero Radu para quedarse con el bal+ón.
Comienza el partido
Sevilla y Celta ya se enfrentan en el Sánchez-Pizjuán por la liga hispana.
El 11 del Sevilla
Alexis va a la banca
Una contusión en la pelvis lo dejó fuera de la titularidad en este partido.
Formación confirmada del Celta
Un partido clave
El Sevilla no la tiene fácil: Celta va séptimo en la tabla y pelea por un cupo a las copas internacionales. Pero debe ganar para alejarse de los puestos de descenso.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
