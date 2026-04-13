La moderación de Lucas Cepeda tras su primera anotación en Europa: “Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada”

Lucas Cepeda vivió su primera gran alegría en Europa. El seleccionado nacional marcó su primer tanto con el Elche y le dio la victoria a su equipo en el derbi ante el Valencia. Fue un 1-0 que valió más que solo tres puntos.

La anotación desató la algarabía en el recinto ilicitano porque significó que el elenco saliera del descenso. “En el Martínez Valero pasan cosas mágicas. El equipo ha tirado de orgullo”, aseguró el técnico Eder Sarabia. No obstante, al finalizar la jornada, los franjiverdes volvieron a la zona roja tras el resto de resultados.

De todas maneras, el gol tuvo una significación especial para Cepeda, que valoró su primer tanto desde que inició su periplo en el Viejo Continente: “Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos”, indicó en diálogo con DAZN.

El chileno aseguró que el principal objetivo tanto de él como del Elche es salvarse del descenso: “Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club”, añadió.

Cepeda también le bajó el perfil y apuntó al trabajo en equipo para conseguir mantener la categoría en LaLiga: “Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos”, señaló el formado en Santiago Wanderers.

“Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal”, concluyó.