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    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Aguas Andinas entregó los detalles sobre cada área afectada por una próxima interrupción del suministro.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves. Foto referencial de archivo

    La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este jueves, 16 de abril:

    • Ñuñoa: desde las 15:00 horas con reposición estimada el viernes 17 a las 03:00 horas
    • San Bernardo: desde las 21:00 horas con reposición estimada el viernes 17 a las 07:00 horas
    • San Bernardo: desde las 15:30 con reposición estimada el viernes 17 a las 02:30 horas
    • Puente Alto: desde las 15:00 a las 21:00 horas
    • Puente Alto: desde las 15:00 a las 21:00 horas

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaCorte de agua programadoCorte de agua SantiagoSantiagoRMRegión MetropolitanaAguas AndinasCorte de agua hoySectoresComunasMapaHorarioReposición

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