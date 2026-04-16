“La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

Una reducción del 39% en sus pérdidas fue lo que registró el año pasado Clínica Las Condes (CLC), pues su resultado pasó de un saldo negativo de $107.720 millones en 2024, a una merma de $66.188 millones en 2025.

“Esta mejora de $41.532 millones en un solo año confirma que la estrategia de ajuste de costos y reconfiguración de la oferta clínica está dando resultados tangibles”, dijo CLC en su análisis razonado. Y agregó que ocurrió gracias a “la gestión enfocada en la eficiencia”.

Eso fue lo que informó este jueves CLC tras enviar sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Como el plazo de presentación del reporte venció el 31 de marzo, la CMF había resuelto suspender la cotización y transacción de acciones y bonos de CLC hace un par de semanas, cuestión que ahora debería retomarse.

Este retraso en el envío de información se da en un contexto en que la clínica anunció en diciembre que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables heredada de la era Gil por casi $73 mil millones en menor patrimonio. En esa ocasión, informaron que harían los ajustes contables en los estados financieros de 2025.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió ahora. Sir ir más lejos, fueron varios los ajustes que tuvieron que hacer, lo que derivó, por ejemplo, en que las pérdidas que había informado CLC al cierre de 2024, por $78.463 millones, ahora se modificaron a $107.720 millones.

Los resultados tras los ajustes

En su análisis razonado, CLC destacó que los ingresos acumulados a diciembre de 2025 aumentaron un 8%, pues totalizaron $165.195 millones, “principalmente por aumento en el segmento hospitalario”, puntualiza el documento. Esto implicó un incremento de $11.807 millones. En tanto, los costos y gastos registraron una baja de $21.067 millones (8%).

“El resultado operacional no es fortuito, sino el resultado de una hoja de ruta que prioriza la eficiencia sobre el tamaño, ajustando la oferta clínica de 332 a 189 camas para alinearse con la demanda real del mercado, asegurando que cada metro cuadrado aporte eficiencia a la institución”, sostuvo CLC en su análisis razonado.

Y todo eso ocurrió en medio de un incremento de la actividad, ya que las consultas médicas subieron un 10% en 2025, mientras que las atenciones de urgencia marcaron un alza de 5%.

“En cuanto a la actividad hospitalaria, al 31 de diciembre de 2025, los días cama ocupados alcanzaron un total de 41.975, lo que representa un crecimiento del 8% con respecto al año anterior. Los días cama aumentaron en pediatría UTI (54%), Obstetricia y ginecología (45%), Unidad Cuidados Adulto Mayor (28%) y Hemato-Oncología (20%)”, reportó CLC.

Eso sí, “tanto UCI como UTI adultos registraron una baja de 16% y 5%, respectivamente, versus el 2024, en especial por el término de derivaciones desde hospitales públicos”.

La clínica también explicó que “la ocupación acumulada considerando el total de camas con resolución sanitaria (332) alcanzó un 35% en 2025, mientras que el año anterior fue un 31%. Por su parte, las intervenciones cerraron 2025 con un crecimiento del 31% versus el 2024, destacándose el tercer trimestre que creció un 65%”.

En tanto, los exámenes de laboratorio totalizaron 572.201 en 2025, un 9% por encima de lo registrado en 2024. Mientras que la actividad de imágenes acumulada a diciembre se ubicó un 14% sobre el año anterior, alcanzando un total de 148.321.

“El ejercicio 2025 marca un punto de inflexión crítico en la historia reciente de Clínica Las Condes. Bajo un nuevo diseño estratégico, la compañía ha pasado de una fase de diagnóstico a una de estabilización y recuperación estructural. El giro estratégico es evidente, ya que no solo se han saneado pasivos históricos, sino que se ha reconfigurado el modelo operativo para devolver la rentabilidad al centro del negocio”, dijo CLC en su análisis razonado.

Agregó que “en este camino a alcanzar el punto de equilibrio, la administración ha tenido el coraje de ejecutar cambios estructurales profundos. El Plan de Reestructuración Organizacional, iniciado en abril de 2025 y profundizado con un segundo plan aprobado en diciembre del mismo año (aplicado el primer trimestre de 2026), busca eliminar redundancias históricas. El objetivo es transformar la carga financiera fija en una estructura liviana y flexible”.

Asimismo, señaló que “aunque el entorno sectorial es desafiante, la disciplina financiera ha permitido que los ratios de liquidez mejoren significativamente (Razón Corriente de 0,64 vs 0,33). Mediante aumentos de capital y una gestión permanente del capital de trabajo, CLC ha logrado regularizar pasivos y sostener el incremento de actividad”.

Así, afirmó que “la estrategia actual confirma que el valor de la compañía hoy reside en su capacidad de generar resultados tangibles en un escenario adverso, confirmando que la fase de mayor riesgo ha sido superada para dar paso a la fase de estabilización definitiva”.

Además, sostuvo que CLC “cierra el 2025 como una organización más pequeña en dotación, pero mucho más robusta en términos operacionales. La reducción de la pérdida acumulada y la fuerte tracción de la actividad quirúrgica validan que el nuevo modelo operacional es el vehículo correcto para alcanzar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad de largo plazo para sus accionistas, pacientes y colaboradores”.

Los ajustes

En un apartado titulado “saneamiento contable y re-expresión de estados financieros”, CLC explicó que en 2025 “la administración ejecutó un proceso de depuración contable basado en análisis exhaustivos y auditorías forenses externas”.

Agregó que “la re-expresión resultante refleja el compromiso de la actual gestión con el estricto cumplimiento de las IFRS y la entrega de información fidedigna al mercado, logrando una contabilidad saneada sin comprometer los convenios financieros vigentes”.

En ese sentido, detallaron que “el impacto en patrimonio 2024 es de -$67.485 millones, donde las cuentas por cobrar representan el mayor ajuste de -$69.528 millones producto de ingresos duplicados, aplicación de modelo de estimación de provisión de incobrables bajo NIIF 9, ajustes manuales injustificados a la contabilidad y otros”.

Igualmente puntualizaron que “los cambios señalados anteriormente, no afectaron el cumplimiento de covenants en los periodos reexpresados”.