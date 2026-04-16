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    Micco no ve razonable “gastar capital político” en medidas tributarias más allá de reducir el impuesto a las empresas

    El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, estima que abordar todas las medidas tributarias que busca el gobierno del presidente José Antonio Kast con su megarreforma es abrir una caja de Pandora.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. MARIO TELLEZ

    El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, evaluó las medidas económicas de la megarreforma que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast este miércoles.

    A su juicio, temas como el recorte de gasto y la modernización del Estado, destacando la búsqueda de la eficiencia de la tramitación de proyectos de inversión, los vio con buenos ojos y, en asuntos de impuestos, planteó sus reparos.

    Respecto al plan de rebajar el impuesto corporativo de 27% a un 23% en un proceso gradual hasta 2029 no tuvo reparos y lo calificó de “correcto”, pero moderó las expectativas sobre su impacto.

    “Yo creo que puede ser una señal, ojalá, pero en términos de lo que uno ha visto en las investigaciones (...) y voy a citar la reforma de Trump, la última reforma de Trump del gobierno, fue muy grande y los estudios iniciales plantean que el impacto, si es que hay algo, es bastante limitado en crecimiento”, dijo Micco en entrevista con radio Duna.

    En esa línea, el hoy académico de la Universidad de Chile estimó que las medidas tributarias no deberían ir más allá de la rebaja al impuesto corporativo.

    El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. MARIO TELLEZ

    “Se le han metido otras cosillas que creo que van a ser más complicadas de pasar y que pueden terminar gastando mucho capital político (...) Creo que es fundamental que, ojalá, el capital político se use en las medidas que tienen un impacto, desde mi perspectiva, más fuerte”, comentó.

    Micco planteó su advertencia en el contexto de que el gobierno busca la reintegración del sistema tributario, la que será gradual, hasta el año tributario 2031.

    “Volver a cambiar el sistema es volver a meterse en muchas leyes, porque esto tiene muchas, unas leyes tributarias que no cambian simplemente un guarismo, sino que una forma de impuesto cambia muchas cosas. Es abrir un debate innecesario, una caja de Pandora”, sostuvo.

    Además, en el tema del relato, Micco estimó que la medida de baja de impuestos a la empresa genera una percepción negativa en las personas. “Si ya la gente piensa que bajar de 27% a 23% es regresivo, porque favorece a los dueños del capital, de la empresa, que son generalmente los más ricos, esto de acá favorece a los más ricos dentro de los ricos”, dijo.

    “Yo creo que el capital político es escaso; yo lo he aprendido en economía y todos lo hemos aprendido en la casa y en la vida. Cuando uno tiene algo escaso, lo pone donde más rinde”, reflexionó.

    Ante este contexto, Micco reiteró que “ojalá le pongamos los énfasis en los temas que más le ayudan al crecimiento e insisto en esto: lo de permisos, ajuste del gasto y después lo tributario. Yo creo que estaría bien bajar de 27% al 26%; lo otro va a ser una caja de Pandora que va a abrir muchos temas”.

    Más sobre:EconomíaAlejandro MiccoReforma TributariaMegareformaImpuestos

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