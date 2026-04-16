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    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    Es un cambio bien relevante en cuanto a certezas”, dijo el secretario de Estado al explicar uno de los ejes de la Megarreforma anunciada ayer por el presidente Kast.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ministro de Economía, Daniel Mas, explica el proyecto de Megarreforma del gobierno. Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Economía, Daniel Mas, destacó la Megarreforma del gobierno que anunció ayer en la noche el presidente José Antonio Kast y que busca levantar la actividad y mejorar una serie de índices económicos como el empleo y el crecimiento.

    El secretario de Estado defendió especialmente la medida que busca rebajar el impuesto de primera categoría de 27% a 23% a la que actualmente están afectas unas 150 mil empresas, de acuerdo con los cálculos del gobierno, y contratan a unos cinco millones de trabajadores.

    “Y eso es lo que queremos llegar, llegar a las personas. Porque el eje de este gobierno es cambiarle la vida a las personas a través del crecimiento que es lo que estamos buscando”, dijo el secretario de Estado en conversación con T13 Radio.

    Mas dijo que la medida es necesario para devolverle el movimiento a la economía, que ha mostrado bajas tasas de expansión en más de una década.

    Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, anunciando la Megarreforma del gobierno.

    “Para pasar del 2 al 4% necesitamos que muchos proyectos mineros, de energía, almacenes, proyectos en toda magnitud, proyectos agrícolas, acuícolas, por decir algunos sectores, se echen a andar con una potencia distinta que lo que han hecho en los últimos 12 años”, afirmó.

    Crédito al empleo

    Con todo, Mas destacó especialmente la medida de crédito al empleo anunciado por el presidente en la cadena nacional, la cual está especialmente dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

    “El crédito tributario al empleo, por ejemplo, que vamos a estar apuntando básicamente a las pymes. Va a ser el efecto reactivador probablemente más corto plazo. Vamos a llegar a un montón de pymes. Esto es una inyección de caja de US$ 1.400 millones anuales”, sostuvo.

    Para ejemplificar, Mas explicó que a una empresa que está pagando el sueldo mínimo a un empleado se le va a devolver el 15% del sueldo bruto, algo que también apunta a reducir los niveles de informalidad laboral.

    “Sin letras chicas. Entonces, esto aquí busca facilitarles la caja a esas pymes, pero por otro lado también que hay un montón de gente que está en el mercado informal. Bueno, contratémosla, porque contratarla va a ser más barato que lo que habría sido antes la implementación de esta ley”, comentó.

    Seguros para acelerar proyectos de inversión

    En el marco de la Megarreforma, en un documento enviado por el gobierno se consigna que actualmente el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es solo el inicio de una larga trama de impugnaciones, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que terminan por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados.

    Por ello, el proyecto propone un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial.

    Ministro Daniel Mas explica que las medidas anunciadas por el gobierno beneficiarán especialmente a las Pyme y el empleo. Oscar Ordenes Rivera

    Esta medida otorga una suerte de seguro, para que no se postergue la ejecución del proyecto innecesariamente y no se encarezca la inversión.

    Indemnizar proyectos

    Mas ahondó sobre este tema y efectivamente confirmó que si una RCA es aprobada y, por alguna razón luego es rechazada, el Estado va a indemnizar ese proyecto

    “(Los gastos) se devuelven y lo asume el Estado. Es un cambio bien relevante en cuanto a certezas”, dijo el secretario de Estado.

    Mas reafirmó particularmente el valor de la certeza jurídica, en especial para las inversiones de largo plazo, alineándose con el mensaje que dio ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz ante los grandes empresarios de la minería mundial, reunidos en el Cesco.

    En ese contexto, el proyecto del gobierno incorpora la invariabilidad tributaria. La norma apunta a mantener las condiciones tributarias que existan en el país al momento que ingrese esa inversión durante un plazo de 25 años para proyectos con inversiones desde los US$50 millones.

    Por eso, una política que fue súper bien evaluada y tuvo muy buenos resultados en el pasado, que fue el DL-600, estamos tratando de traerlo nuevamente. En ese momento, para que tengas una magnitud, se invertía del orden del 11% del PIB. Esa es la inversión extranjera que hay ahí. Hoy día es del orden del 3%”, comentó la autoridad.

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