SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro García Ruminot por megarreforma: “Su mayor objetivo es la creación de empleos”

    En cuanto si consideran incluir en el proyecto un límite de edad para acceder a la gratuidad, el ministro Segpres expresó que "en principio sí", pero que aún lo estaban evaluando

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la presentación de anoche del Presidente José Antonio Kast, en donde dio a conocer los detalles de su megarreforma en cadena nacional, pidiendo a su vez al Congreso a tramitarla con urgencia.

    Al respecto, y consultado por las críticas de parte de la oposición en donde acusan que este proyecto es una reforma tributaria encubierta y que más bien estaría solo beneficiando a los más ricos del país, el secretario de Estado expresó que “claramente” este es un proyecto que tiene un alto componente tributario.

    “Es cierto que tenemos un proyecto de ley en que los componentes tributarios son muy importantes, pero no son los únicos componentes, también vamos con un apoyo muy significativo, nunca antes visto, de apoyo a las pymes", explicó esta mañana en conversación con Radio ADN.

    En este sentido, añadió, “este proyecto de ley tiene su mayor objetivo en la creación de empleos, en mantener los actuales empleos, en que no siga aumentando la tasa de desempleo que ya es suficientemente alta, nos hemos impuesto la tarea de que el desempleo en los próximos tres años caiga al 6,5%. Hoy día está entre 8%”.

    Sobre cuándo será enviado finalmente el proyecto al Congreso, el ministro Segpres indicó que espera que sea el martes, ya que aún no está del todo terminado.

    “El grueso del proyecto es lo que definió ayer el Presidente de la República, pero nos queda todavía algunas situaciones con ministros sectoriales, algunos nos piden que pongamos cosas, otros nos piden que saquemos cosas. Yo soy partidario de un proyecto que no sea tan amplio para que la tramitación legislativa sea rápida”, sostuvo.

    Según indicó, esperan que la tramitación legislativa esté terminada ya a fines de agosto y primeros días de septiembre.

    “Necesitamos tener claridad de cómo construimos el presupuesto de la nación para el año 2027 y este proyecto es clave”, indicó.

    García Ruminot por gratuidad: “No podemos seguir aceptando que se cometan abusos y se engañe al fisco”

    Por otra parte, y consultado sobre si esta reforma incluirá un límite de edad para acceder a la gratuidad universitaria -ya que el tema no fue mencionado por Kast ayer al presentar el proyecto- García Ruminot contestó que sigue siendo parte del proyecto, aunque continúa en evaluación.

    En principio sí, es la definición que se ha hecho, pero también es algo que nosotros estamos evaluando, en hacer eventuales ajustes”, sostuvo. “Nosotros tenemos la convicción de que en materia de gratuidad lamentablemente, dolorosamente, se están produciendo situaciones de engaño. Hay personas que están obteniendo el beneficio sin cumplir los requisitos y se recurre a todo tipo de fórmulas y de expedientes para vulnerar el correcto la correcta medición de la situación económica de la familia a través del registro social de hogares”.

    Esta discusión, indicó, la tomarán en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Educación, Interior, y con el Mandatario.

    “Yo no quiero adelantar, pero sí puedo decir que es una materia de nuestro interés, es una materia de nuestra preocupación. La vamos a resolver de la mejor manera posible, teniendo claridad en que no queremos restar beneficios pero tampoco podemos seguir aceptando que se cometan abusos y que se engañen el fisco y que obtengan beneficios familias que no corresponde”, sentenció.

    Más sobre:NacionalJosé García RuminotSegpresPlan de Reconstrucción Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    Lo más leído

    1.
    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    2.
    Fiscalización migratoria y detección de prófugos de la justicia: Realizan megaoperativo en 30 puntos de la Región Metropolitana

    Fiscalización migratoria y detección de prófugos de la justicia: Realizan megaoperativo en 30 puntos de la Región Metropolitana

    3.
    Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública en la comuna de Santiago

    Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública en la comuna de Santiago

    4.
    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    5.
    Diputado Irarrázaval denuncia a la U. de Chile en Contraloría por viaje de Simón Boric a España en 2022

    Diputado Irarrázaval denuncia a la U. de Chile en Contraloría por viaje de Simón Boric a España en 2022

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”
    Chile

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”
    Negocios

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    Megarreforma: Parisi recomendará al PDG rechazar proyecto y dice que meta de repatriación de capitales “es nada, muy pobre”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Adicción al juego: qué es la ludopatía, cuáles son las señales de alerta y cómo ayudar a un cercano con este trastorno

    El debate sobre la salud mental de Donald Trump tras sus comportamientos y comentarios en público

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”
    El Deportivo

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”

    El desconocido reto que Marcelo Bielsa le dio a Martín Palermo la noche noche en la que falló tres penales ante Colombia

    Guillermo Hoyos celebra su nombramiento como DT del Inter Miami de Messi: “Es una bendición”

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?
    Mundo

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde