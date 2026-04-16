Ministro García Ruminot por megarreforma: “Su mayor objetivo es la creación de empleos”

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la presentación de anoche del Presidente José Antonio Kast, en donde dio a conocer los detalles de su megarreforma en cadena nacional, pidiendo a su vez al Congreso a tramitarla con urgencia.

Al respecto, y consultado por las críticas de parte de la oposición en donde acusan que este proyecto es una reforma tributaria encubierta y que más bien estaría solo beneficiando a los más ricos del país, el secretario de Estado expresó que “claramente” este es un proyecto que tiene un alto componente tributario.

“Es cierto que tenemos un proyecto de ley en que los componentes tributarios son muy importantes, pero no son los únicos componentes, también vamos con un apoyo muy significativo, nunca antes visto, de apoyo a las pymes", explicó esta mañana en conversación con Radio ADN.

En este sentido, añadió, “este proyecto de ley tiene su mayor objetivo en la creación de empleos, en mantener los actuales empleos, en que no siga aumentando la tasa de desempleo que ya es suficientemente alta, nos hemos impuesto la tarea de que el desempleo en los próximos tres años caiga al 6,5%. Hoy día está entre 8%”.

Sobre cuándo será enviado finalmente el proyecto al Congreso, el ministro Segpres indicó que espera que sea el martes, ya que aún no está del todo terminado.

“El grueso del proyecto es lo que definió ayer el Presidente de la República, pero nos queda todavía algunas situaciones con ministros sectoriales, algunos nos piden que pongamos cosas, otros nos piden que saquemos cosas. Yo soy partidario de un proyecto que no sea tan amplio para que la tramitación legislativa sea rápida”, sostuvo.

Según indicó, esperan que la tramitación legislativa esté terminada ya a fines de agosto y primeros días de septiembre.

“Necesitamos tener claridad de cómo construimos el presupuesto de la nación para el año 2027 y este proyecto es clave”, indicó.

García Ruminot por gratuidad: “No podemos seguir aceptando que se cometan abusos y se engañe al fisco”

Por otra parte, y consultado sobre si esta reforma incluirá un límite de edad para acceder a la gratuidad universitaria -ya que el tema no fue mencionado por Kast ayer al presentar el proyecto- García Ruminot contestó que sigue siendo parte del proyecto, aunque continúa en evaluación.

“ En principio sí, es la definición que se ha hecho, pero también es algo que nosotros estamos evaluando, en hacer eventuales ajustes ”, sostuvo. “Nosotros tenemos la convicción de que en materia de gratuidad lamentablemente, dolorosamente, se están produciendo situaciones de engaño. Hay personas que están obteniendo el beneficio sin cumplir los requisitos y se recurre a todo tipo de fórmulas y de expedientes para vulnerar el correcto la correcta medición de la situación económica de la familia a través del registro social de hogares”.

Esta discusión, indicó, la tomarán en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Educación, Interior, y con el Mandatario.

“Yo no quiero adelantar, pero sí puedo decir que es una materia de nuestro interés, es una materia de nuestra preocupación. La vamos a resolver de la mejor manera posible, teniendo claridad en que no queremos restar beneficios pero tampoco podemos seguir aceptando que se cometan abusos y que se engañen el fisco y que obtengan beneficios familias que no corresponde”, sentenció.