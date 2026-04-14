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    Ley miscelánea: Gobierno estima en hasta US$ 1.300 millones el costo fiscal de medida de incentivo al trabajo

    El ministro Rau manifestó su intención de avanzar en el proyecto de sala cuna para que esté implementado durante este año y respecto al salario mínimo dijo que negociaciones se deben abordar con “sentido de realidad”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Tomás Rau dijo que espera que este año esté andando el proyecto de sala cuna. MARIO TELLEZ

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó una vez más las medidas en las que quiere avanzar el gobierno para empujar el mercado laboral que ya suma 38 meses con una tasa de desocupación por encima del 8%.

    Ad portas de la cadena nacional en la que el presidente José Antonio Kast comunicará a la ciudadanía la Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como Ley Miscelánea (o ley Tutti Frutti), el secretario de Estado reiteró que uno de los focos de su administración está en las pequeñas y medianas empresas que, dijo, hoy día están destruyendo empleos.

    En conversación con T13 Radio, al autoridad comentó que la rebaja en el impuesto de primera categoría generará mayor inversión por parte de las empresas, con el consiguiente efecto en el mercado laboral. A esto se suma la exención del pago de IVA por 12 meses para la compra de viviendas, cuyo fin es elevar el incentivo a la mano de obra en unos de los sectores más intensivos en trabajo.

    En materia estrictamente laboral, el ministro reafirmó que La ley de Reconstrucción incorpora medidas de incentivo a la contratación de trabajadores que ganan bajas remuneraciones y que están en riesgo de caer en la informalidad.

    Ministro Rau pide ver consentido de realidad reajuste del salario mínimo. MARIO TELLEZ

    “Y ese incentivo es, básicamente, hasta un 15% de devolución del salario que se paga vía un crédito en el pago previsional mensual (PPM) o pago de IVA”, afirmó el ministro del Trabajo, quien calculó que esta medida tendrá un costo fiscal de entre US$ 1.200 millones y US$ 1.300 millones, aunque prefirió utilizar la palabra “inversión” por el impacto esperado en el empleo.

    “En Europa, estas medidas han tenido éxito, obviamente, en algunos países que son más desarrollados que nosotros, como Suecia, Francia, y podrían generar una buena cantidad de empleo. No me quiero casar con una cifra ahora”, comentó.

    Proyecto Sala Cuna “en los próximos meses”

    Para las mujeres, Rau dijo que están retomando el proyecto Sala cuna para terminar con una “discriminación histórica” que está consagrada en el Código del Trabajo, en el artículo 203, que indica que las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres deben proveer sala cuna, no así las con 19 o menos trabajadoras.

    “Lo que produce esto es que produce una asimetría en el costo de contratación, es evidente”, dijo el ministro, quien sin embargo advirtió que se necesitan más estudios el uso y disponibilidad de infraestructura para avanzar con más celeridad en la iniciativa.

    De todos modos, Rau dijo que su expectativa es que esa medida pueda estar aprobada durante este año, “en los próximos meses”.

    Salario mínimo

    El ministro del Trabajo también abordó el tema del salario mínimo. La ley se tiene que ingresar durante este mes al Congreso para su posterior tramitación en el mes de mayo.

    La Central Unitaria de Trabajadores (CU) dijo que no van a aceptar un reajuste solo indexado al IPC, pero el secretario de Estado dijo que se deben acercar posiciones usando “sentido de realidad”, argumentando la situación de las pyme que no están generando empleos debido al costo laboral.

    “Yo prefiero sentarme ya a conversar. Como siempre he dicho, una conversación franca con los elementos de la mesa e intentar llegar a una mejor solución”, dijo.

    Lee también:

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