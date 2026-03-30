David Bravo advierte que aún “faltan 180 mil empleos” para recuperar la situación prepandemia y elogia al ministro Rau

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta mañana las cifras de desocupación correspondientes al trimestre diciembre 2025-febrero 2026. En ese periodo, la tasa de desempleo se ubicó en 8,3% siendo menor en 0,1 punto porcentual en relación al mismo periodo del año pasado, mientras que si se compara con el trimestre inmediatamente anterior, se mantuvo.

El economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, señaló que estos resultados se pueden interpretar como “que el mercado laboral ha ido recuperando su tasa de participación, que se deprimió con la pandemia, y se ha ido recuperando lentamente, pero tenemos menos empleo del que deberíamos tener”.

En conversación con radio Infinita, Bravo sostuvo que estos datos reflejan una situación que es “como la que teníamos en Chile en 2014. Todavía está por debajo de la situación prepandemia”.

“Llevamos algo así como 6 años, 72 meses, con una tasa que no hemos recuperado la situación prepandemia. Todavía faltan 180.000 empleos para recuperar la situación prepandemia. Y cuando miramos el otro indicador, que es la tasa de desocupación, la tasa desocupación es 8,3%, que es una tasa, de nuevo, llevamos más de tres años, 38 meses seguidos, con una tasa de sobre del 8%”, explicó.

David Bravo analiza cifras de desempleo y elogia a Rau ANDRES PINA/ATON CHILE

Bravo puntualizó que, si bien la desocupación es mayor en las mujeres, “el rezago en la tasa de ocupación está más concentrada en hombres”.

Según explicó, esto se debe a que los sectores que más han perdido empleos son aquellos ligados a la mano de obra, como la agricultura y la construcción.

Los desafíos para el ministro Rau

Bravo elogió al nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, y aseguró que “vamos a tener el privilegio de tener como ministro a alguien que es un destacado investigador y experto en el mercado laboral y que también tiene claro el diagnóstico. Entonces, mis expectativas son buenas respecto de que no vamos a tener autogoles”.

En este sentido, señaló que el haber retirado el proyecto de ley de negociación ramal es “una señal que va en esa dirección”.

“Estamos a la expectativa también de cuáles van a ser las medidas que se están pensando. Se ha hablado de un subsidio al empleo, de incentivos al empleo que vendían en el paquete de medidas. Se ha hablado por parte del ministro de Hacienda, antes de asumir, de un incentivo utilitario al empleo. Entonces, tenemos que esperar a ver un poco cuál va a ser esa bajada”, agregó el economista.

Respecto de las medidas que se pueden tomar para generar más empleo, Bravo dijo que, por el momento, “pienso que va a haber algo en materia administrativa, dictámenes de la Dirección del Trabajo, que, de alguna manera, por lo menos, debe haber un espacio adicional en un entorno más favorable”.

De forma más inmediata, sostuvo que, en base a los datos del INE, es posible evidenciar tasas de desempleo más altas en regiones, y es por eso que espera que se puedan concentrar “ahí los esfuerzos”.