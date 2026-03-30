Desempleo baja levemente, pero creación de nuevos puestos de trabajo se vuelve a desacelerar

El mercado laboral no logra repuntar. Si bien tampoco hay un deterioro mayor a lo que se ha mostrado durante el último año, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes al trimestre diciembre 2025-febrero 2026 revelen noticias no muy auspiciosas.

En el período la tasa de desempleo se ubicó en 8,3% siendo menor en 0,1 punto porcentual en relación al mismo período del año pasado, mientras que si se compara con el trimestre inmediatamente anterior la tasa se mantuvo.

De acuerdo al INE, el resultado se dio en un contexto en que “el alza de la fuerza de trabajo (1,0%) fue levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%)”, mientras que las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez.

En cuanto a la creación de empleo, el INE mostró que se crearon 94.760 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual, siendo el menor incremento desde mayo-julio del 2025.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

El desempleo femenino volvió a bajar. En el trimestre diciembre-febrero 2026, la tasa de desocupación se situó en 9%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas. Mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,3% y 48,5%, incrementándose 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En cambio, para los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período.

Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,7% y 66,1%, decreciendo 0,6 pp. en ambos casos.

Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 3,0%, influidos por los inactivos potencialmente activos e inactivos habituales.