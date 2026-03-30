Ministro Rau califica de “preocupante” las últimas cifras de empleo y habla de “emergencia laboral”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, encendió las alertas tras las cifras de empleo que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La autoridad comentó el informe laboral respecto al trimestre diciembre 2025-febrero 2026, periodo que abarca la gestión del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

El INE informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8,3% siendo menor en 0,1 punto porcentual en relación al mismo período del año pasado, mientras que, si se compara con el trimestre inmediatamente anterior, la tasa se mantuvo.

“Se crearon 94.000 puestos de trabajo, con una gran mayoría de puestos informales. Estas cifras son bastante preocupantes, y es por eso que como Gobierno hemos planteado como una meta principal generar, crear más y mejor empleo, empleo formal, con cotizaciones”, comentó el secretario de Estado en un punto de prensa tras informar las cifras laborales del último periodo medido por el INE.

Otra de las preocupaciones que planteó el ministro fue la de que “existe una heterogeneidad regional también preocupante. Hay regiones con tasas de desempleo cerca del 10%, como Bío Bío, un 9,6% y Valparaíso un 9,2%”.

“Tenemos que preocuparnos e intentar focalizar nuestros esfuerzos en dichas regiones”, agregó.

Ante este contexto, el secretario de Estado apuntó a las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast para mejorar las cifras de empleo de cara a los próximos reportes del INE.

“Estamos trabajando una serie de medidas dentro del ‘Plan de Reconstrucción Nacional’, pero también medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente; va a ser parte de la ley miscelánea”, dijo el titular de la cartera.

Ministro del Trabajo, Tomás Rau, califica de preocupante tasa de desempleo

En esa línea, el secretario de Estado calificó el momento como una “emergencia laboral”. “Sabemos que los empleos no se generan espontáneamente. Nosotros necesitamos recuperar la economía (...) Aún no recuperamos los niveles de ocupación que había antes de la pandemia (...) Estamos a 180.000 empleos de alcanzar esa meta. Entonces la situación es bien preocupante”, agregó.

El secretario de Estado también justificó su mensaje de preocupación y emergencia apelando a que “son más de 860.000 personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. Entonces, como gobierno, tenemos que actuar con toda la fuerza para recuperar la economía y generar más puestos de trabajo. Son 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo de 8%”.

Entre sus tareas, el ministro Rau también destacó la necesidad de aumentar la formalidad del empleo en Chile. “Tenemos una tasa de informalidad laboral de 26,5%. Entonces, dentro de esas medidas está un subsidio a la contratación, que va directo a no solo fomentar el empleo, sino a formalizar el empleo. Es una medida muy concreta que estamos lanzando dentro de estas más de 40 medidas que se han anunciado y se implementarán próximamente”, comentó.