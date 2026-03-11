SUSCRÍBETE
    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    El próximo titular del Trabajo, Tomás Rau, entregó sus definiciones sobre sus planes para fomentar el empleo y abordó el futuro del proyecto de sala cuna.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau. Andres Perez

    El próximo ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó sus primeras definiciones de cara a sus labores que comienzan este miércoles, con la llegada del gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

    “Hay muchas medidas que se van a anunciar oportunamente que tienen que ver con impulso a la inversión, incentivo al empleo y ya van a ser anunciadas con mucho detalle en los próximos días”, dijo en sus primeras definiciones como secretario de Estado en un punto de prensa a la llegada de la OPE.

    En esa línea, el exacadémico de la Universidad Católica comentó que vienen trabajando hace dos meses para la instalación del gobierno. “Hemos tenido muchas sesiones de capacitación, de coordinación, formando equipo, trabajando en proyectos, en la bajada de muchas ideas marco, que están en el programa y que pensamos implementar próximamente”, comentó.

    Sobre su agenda, el próximo titular del Trabajo apuntó a que “está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo”.

    Sin embargo, al ser consultado sobre si va a revisar la gradualidad de la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que en abril se reducirá de 44 a 42 horas en la semana, el próximo ministro comentó que “las 40 horas tienen un cronograma; como usted dice, el 26 de abril se reducen a 42 horas. Eso es así.

    “Pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo porque tenemos una tasa de desempleo altísima por más de tres años”, agregó.

    Sala cuna

    Otro de los temas que abordó fue el avance del proyecto de Sala Cuna que tramitó hasta los últimos días el gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric. Ante la consulta sobre su futuro, el nuevo ministro de Trabajo comentó que “el proyecto sala cuna está en el programa de gobierno. Entonces es algo que estamos estudiando seriamente. Estamos revisando los números”.

    Tenemos ciertas aprehensiones en los cálculos. El proyecto ha sufrido indicaciones y estamos trabajando para poder sacar un proyecto mejorado”, acotó.

    Sobre el tiempo de tramitación del proyecto, el futuro ministro descartó plantear una fecha para su aprobación y apuntó que “tenemos hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones”.

    Por supuesto que puede ayudar al empleo y a la participación laboral femenina”, añadió al ser consultado sobre los efectos de tratar una medida de este tipo.

    En esa línea, el futuro titular del Trabajo comentó que la legislación vigente es un tema a abordar. “El artículo 203, que es el que regula la sala cuna, es sabido por todo el mundo técnico y político que produce una discriminación en contra de las mujeres, sobre todo las que trabajan en empresas con 19 o menos mujeres, versus las que trabajan en empresas con 20. El costo laboral es asimétrico y obviamente va en detrimento del empleo femenino”.

    Estado del empleo

    Otro de los temas que abordó fue la situación del empleo, que según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales (pp.), pasando de 8% a 8,3% anual en el trimestre noviembre 2025–enero 2026.

    “Hay una frase que la he dicho en otras entrevistas, que me gusta mucho, que la dice el poeta Vicente Huidobro: ‘Cuando el adjetivo no da vida, mata’. Yo lo que digo es, si tú tienes una economía que en 37 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre 8%, eso no lo habíamos visto desde la crisis del 82. Entonces, ¿es una emergencia? ¿Es una urgencia poner el foco en el empleo? Por supuesto que sí“, dijo.

    En esa línea, el futuro secretario de Estado planteó que “nosotros queremos generar más y mejor empleo formal. Ojalá esté mucho más bajo que 8%”.

    “Imagínese que para recuperar la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, faltan 160.000 empleos todavía. Entonces, tenemos un desafío mayor. Y bueno, estamos trabajando para eso, muy coordinados con el ministro de Hacienda y, en realidad, con todas las carteras, porque acá esto no es solo algo de una cartera en particular. Si no tenemos seguridad, por ejemplo, las empresas no van a invertir. Y si no invierten, no se genera empleo. Entonces, tenemos que trabajar coordinadamente con otras carteras también”, comentó.

