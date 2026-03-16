Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, dio a conocer este lunes la hoja de ruta de su gestión que, según anunció, estará enfocada en tres ejes: empleo, violencia de género (seguridad) y salud.

Marín, quien es la integrante más joven del gabinete del Presidente José Antonio Kast, detalló en un encuentro en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) su diagnóstico de la situación actual, la que describió como una foto panorámica con números poco alentadores en un contexto donde Chile se posiciona como el país con la brecha salarial más alta de la región.

En esa misma línea, cuestionó la eficacia de la administración pasada. “Estamos recibiendo en el área femenina, en el área de la mujer, índice de desempleo récord en los últimos 15 años. Faltó la incorporación y una protección real a las mujeres que ingresaban en el mundo laboral. Yo creo que esa es una de las grandes deudas de un gobierno feminista que no pudo incorporar realmente a las mujeres en el ámbito del trabajo” , cuestionó.

En ese sentido, la titular de la Mujer y Equidad de Género señaló que el rol de la cartera será “trabajar por las urgencias reales de las mujeres” a través de los tres ejes, pero precisó que el empleo es su principal desafío.

“Poder insertar y revertir esta cifra de desocupación femenina, revertir la cifra también de la brecha de género en materia salarial y también poder entregar estas oportunidades a las mujeres para que podamos insertarnos sin dejar de lado las que quieran tener una vida familiar y personal sin dejarlo de lado”, señaló.

Asimismo, detalló que el segundo eje estará centrado en la seguridad “para poder ayudar a las mujeres y revertir la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer”.

Y el tercer eje será la salud, apuntando a las enfermedades oncológicas y la reducción de las listas de espera para mamografías.

La ministra anunció que la primera medida de su gestión es una auditoría interna -que ya comenzó- para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Asimismo, se comprometió a fortalecer programas del Sernameg como el Programa 4 a 7 y Mujeres Jefas de Hogar.

Respecto al controversial proyecto de sala cuna universal, Marín evitó referirse a la entrega de indicaciones de parte del Ejecutivo antes del 30 de marzo y afirmó que trabajarán en mejorar la iniciativa actual con el foco en la sostenibilidad técnica.

“Queremos que el proyecto de ley tenga un rigor técnico, que tenga también un medio de financiamiento adecuado y que asegure el buen funcionamiento de este proyecto cuando eventualmente se transforme en ley. Para nosotros el rigor técnico y que esto salga muy bien de ambas cámaras nos parece sumamente importante”, zanjó.