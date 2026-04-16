Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

Personas permanecen frente a un edificio residencial dañado tras los ataques nocturnos con drones y misiles balísticos rusos, en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Li Dongxu

Tras el fin de una tregua de Pascua ortodoxa de 32 horas, marcada por acusaciones mutuas de violaciones masivas por parte de ambos países, Rusia y Ucrania volvieron a atacarse.

Se registraron al menos 16 muertos en Ucrania, informaron autoridades locales el jueves, después de que Moscú lanzara cientos de misiles y drones contra su vecino durante la noche.

Desde el inicio de la guerra hace cuatro años, Moscú ha disparado cientos de drones contra Ucrania casi cada noche. Kiev responde regularmente con ataques dentro de territorio ruso.

Esta vez, los ataques con misiles y drones contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, dejaron nueve muertos, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional, Sergiy Lysak.

Imagen del 27 de diciembre de 2025 de edificios durante un corte de energía, en Kiev, capital de Ucrania. Foto: Xinhua/Li Dongxu

Tres personas murieron en la región central de Dnipropetrovsk, informó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha.

En la ciudad nororiental de Kharkiv, un ataque con drones hirió a una mujer de 77 años y a un hombre de 66, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleg Synegubov.

Al menos cuatro muertos en Kiev

En la capital, Kiev, los ataques causaron al menos cuatro muertos, incluido un niño de 12 años, y dejaron al menos 45 heridos, entre ellos varios médicos, según el alcalde Vitali Klitschko.

En el distrito de Podilsky, los equipos de rescate sacaron a un niño de entre los escombros de un edificio residencial que se derrumbó después de que un dron “literalmente se estrellara contra un bloque de apartamentos de 18 pisos”, afirmó Klitschko.

En toda la ciudad, las explosiones incendiaron edificios y vehículos, rompieron ventanas y dañaron fachadas de hoteles, según un balance del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania publicado en Telegram.

Russia unleashed missile and drone attacks on Kyiv and other cities overnight, killing four people in the capital and 16 people in all across Ukraine, officials said. pic.twitter.com/S7HAZRFzH2 — Reuters (@Reuters) April 16, 2026

La alerta de misiles se activó en la capital y el jefe de la administración militar, Tymur Tkachenko, pidió a los residentes permanecer en refugios hasta que fuera levantada.

Ucrania neutraliza 636 drones y 31 misiles

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 drones y 31 misiles, según el parte de la Fuerza Aérea, que también informó del impacto de 12 misiles y 20 drones que no pudieron ser interceptados en 26 localizaciones no especificadas del país.

Kyiv was covered in thick black smoke following overnight Russian strikes. pic.twitter.com/eoJUGe6xUr — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2026

En otros 25 puntos cayeron fragmentos de drones y misiles rusos derribados.

En total, se detectaron 703 objetivos aéreos rusos.

De los misiles lanzados por Rusia, 19 eran balísticos, y las defensas ucranianas lograron interceptar 8.

Esta semana el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había advertido que el país sufre un déficit agudo de misiles para los sistemas Patriot, los más efectivos para interceptar misiles balísticos, lo que debilita la respuesta ucraniana a los ataques.

Ataque con drones ucranianos deja dos niños muertos

Mientras tanto, autoridades y medios rusos registran un ataque con drones ucranianos contra el puerto de Tuapse, en el mar Negro, que dejó dos niños muertos y provocó un incendio.

Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with… pic.twitter.com/jHsZjsgXt9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

Veniamin Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar, indicó que las víctimas, de 5 y 14 años, murieron en lo que calificó como un ataque masivo contra la ciudad portuaria.

Tuapse es uno de los principales puertos del sur de Rusia, centro de exportación de productos petroleros y para el manejo de carga a granel, como carbón y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre, propiedad de Rosneft, el mayor productor de petróleo del país.

Last night, Russia launched yet another horrendous attack against civilian targets in Ukraine. As people slept in their homes, the cities of Kyiv, Dnipro, Odesa, and Kharkiv were struck by dozens of ballistic missiles and hundreds of drones.



Russian armed forces deliberately… — António Costa (@eucopresident) April 16, 2026

Imágenes no verificadas difundidas por medios rusos en Telegram mostraban el cielo nocturno iluminado de rojo por un incendio en la zona.

Serguéi Boiko, jefe del municipio de Tuapse, afirmó que fragmentos de drones cayeron sobre instalaciones del puerto, sin ofrecer más detalles.

El ministerio de Defensa de Rusia señaló que 207 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.