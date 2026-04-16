SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

    El fin de la tregua de Pascua ortodoxa ha dado paso a una violenta jornada en Ucrania y Rusia, con ataques recíprocos que han dejado al menos 16 muertos en Ucrania y dos niños fallecidos en territorio ruso, según fuentes locales.

    Por 
    France 24
    Personas permanecen frente a un edificio residencial dañado tras los ataques nocturnos con drones y misiles balísticos rusos, en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Li Dongxu Li Dongxu

    Tras el fin de una tregua de Pascua ortodoxa de 32 horas, marcada por acusaciones mutuas de violaciones masivas por parte de ambos países, Rusia y Ucrania volvieron a atacarse.

    Se registraron al menos 16 muertos en Ucrania, informaron autoridades locales el jueves, después de que Moscú lanzara cientos de misiles y drones contra su vecino durante la noche.

    Desde el inicio de la guerra hace cuatro años, Moscú ha disparado cientos de drones contra Ucrania casi cada noche. Kiev responde regularmente con ataques dentro de territorio ruso.

    Esta vez, los ataques con misiles y drones contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, dejaron nueve muertos, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional, Sergiy Lysak.

    Imagen del 27 de diciembre de 2025 de edificios durante un corte de energía, en Kiev, capital de Ucrania. Foto: Xinhua/Li Dongxu

    Tres personas murieron en la región central de Dnipropetrovsk, informó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha.

    En la ciudad nororiental de Kharkiv, un ataque con drones hirió a una mujer de 77 años y a un hombre de 66, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleg Synegubov.

    Al menos cuatro muertos en Kiev

    En la capital, Kiev, los ataques causaron al menos cuatro muertos, incluido un niño de 12 años, y dejaron al menos 45 heridos, entre ellos varios médicos, según el alcalde Vitali Klitschko.

    En el distrito de Podilsky, los equipos de rescate sacaron a un niño de entre los escombros de un edificio residencial que se derrumbó después de que un dron “literalmente se estrellara contra un bloque de apartamentos de 18 pisos”, afirmó Klitschko.

    En toda la ciudad, las explosiones incendiaron edificios y vehículos, rompieron ventanas y dañaron fachadas de hoteles, según un balance del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania publicado en Telegram.

    La alerta de misiles se activó en la capital y el jefe de la administración militar, Tymur Tkachenko, pidió a los residentes permanecer en refugios hasta que fuera levantada.

    Ucrania neutraliza 636 drones y 31 misiles

    Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 drones y 31 misiles, según el parte de la Fuerza Aérea, que también informó del impacto de 12 misiles y 20 drones que no pudieron ser interceptados en 26 localizaciones no especificadas del país.

    En otros 25 puntos cayeron fragmentos de drones y misiles rusos derribados.

    En total, se detectaron 703 objetivos aéreos rusos.

    De los misiles lanzados por Rusia, 19 eran balísticos, y las defensas ucranianas lograron interceptar 8.

    Esta semana el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había advertido que el país sufre un déficit agudo de misiles para los sistemas Patriot, los más efectivos para interceptar misiles balísticos, lo que debilita la respuesta ucraniana a los ataques.

    Ataque con drones ucranianos deja dos niños muertos

    Mientras tanto, autoridades y medios rusos registran un ataque con drones ucranianos contra el puerto de Tuapse, en el mar Negro, que dejó dos niños muertos y provocó un incendio.

    Veniamin Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar, indicó que las víctimas, de 5 y 14 años, murieron en lo que calificó como un ataque masivo contra la ciudad portuaria.

    Tuapse es uno de los principales puertos del sur de Rusia, centro de exportación de productos petroleros y para el manejo de carga a granel, como carbón y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre, propiedad de Rosneft, el mayor productor de petróleo del país.

    Imágenes no verificadas difundidas por medios rusos en Telegram mostraban el cielo nocturno iluminado de rojo por un incendio en la zona.

    Serguéi Boiko, jefe del municipio de Tuapse, afirmó que fragmentos de drones cayeron sobre instalaciones del puerto, sin ofrecer más detalles.

    El ministerio de Defensa de Rusia señaló que 207 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.

    No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

    Más sobre:UcraniaRusiaTreguaPascua ortodoxaDronesKievTuapseMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    Lo más leído

    1.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    2.
    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    3.
    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    4.
    Roberto Sánchez, el heredero de Pedro Castillo que se encamina a disputar el balotaje con Keiko Fujimori

    Roberto Sánchez, el heredero de Pedro Castillo que se encamina a disputar el balotaje con Keiko Fujimori

    5.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    Micco no ve razonable “gastar capital político” en medidas tributarias más allá de reducir el impuesto a las empresas
    Negocios

    Micco no ve razonable “gastar capital político” en medidas tributarias más allá de reducir el impuesto a las empresas

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Adicción al juego: qué es la ludopatía, cuáles son las señales de alerta y cómo ayudar a un cercano con este trastorno

    El debate sobre la salud mental de Donald Trump tras sus comportamientos y comentarios en público

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”
    El Deportivo

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”

    El desconocido reto que Marcelo Bielsa le dio a Martín Palermo la noche noche en la que falló tres penales ante Colombia

    Guillermo Hoyos celebra su nombramiento como DT del Inter Miami de Messi: “Es una bendición”

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?
    Mundo

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde