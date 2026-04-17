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    Ministerio de Justicia desvincula a la directora nacional del Servicio Médico Legal

    El ministro Fernando Rabat aseguró que han encontrado "deficiencias" y que ahora buscarán "mejorar la gestión del SML".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Marisol Prado, exdirectora nacional del SML. Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    El Ministerio de Justicia solicitó la renuncia de la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, a tres semanas de que se decidiera realizar una “revisión especial” en la institución.

    El titular de la cartera, Fernando Rabat, señaló que “durante las últimas semanas nos hemos encontrado con un Servicio Médico Legal que es muy relevante en el acápite referido a la seguridad y también es muy relevante el Servicio Médico Legal porque ahí muchas veces las familias llegan con un sufrimiento importante”.

    “La deficiencia que hemos encontrado, por lo tanto, tiene una consecuencia directa en esas dos materias. Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del Servicio Médico Legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas y también para poder promover una agilidad de los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en evacuar los peritajes respectivos”, argumentó el secretario de Estado.

    Respecto a la investigación que iniciaron tras un reportaje de T13 que acusaba irregularidades, Rabat informó que se encuentra en curso. “Con los hallazgos que obtengamos de esa auditoría ministerial, vamos a enfocarnos en corregir las situaciones e, insisto, en tener un Servicio Médico Legal que le preste un servicio oportuno, no solamente a las personas que lo requieran, sino también a la justicia”, afirmó Rabat.

    ¿Quién era la directora del SML Marisol Prado?

    Marisol Prado Villegas (PC) asumió el cargo de directora nacional del Servicio Médico Legal a través de un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) el año 2023, por lo que alcanzó a estar casi 3 años a la cabeza de la institución. Hasta este viernes, donde el Ministerio de Justicia solicitó su renuncia al cargo por pérdida de confianza legítima.

    Prado estudió Medicina de la Universidad de Chile y fue la primera mujer en asumir la presidencia de la Federación de Estudiantes de la misma institución en 1998. Es licenciada en Medicina del Ministerio de Educación y Ciencias, de España. En el mismo país obtuvo un doctorado en Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

    Su currículum también incluye un diplomado en Calidad y Acreditación de Instituciones de Salud, de la U. de Santiago; y un diplomado en Pilares de Salud Pública, Métodos y determinantes en Salud, de la U. Andrés Bello.

    La defensa de Prado ante comisión de DD.HH.

    El 8 y el 15 de abril de este año, la entonces directora Marisol Prado asistió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para entregar antecedentes debido a la denuncia de irregularidades. En la instancia, apuntó directamente al Ministerio Público y al Registro Civil como responsables de varias falencias detectadas en el SML.

    “El tiempo de permanencia también ha aumentado porque han disminuido las inhumaciones por parte de la fiscalía. Por eso en algunos lugares hemos tenido que arrendar contenedores que es la fórmula que la OPS tiene para poner a resguardo los cuerpos fallecidos”, argumentó en la instancia.

    Asimismo, aseguró que el SML no tiene la responsabilidad de determinar el destino final de los cuerpos ni de ubicar a sus familiares.

    Más sobre:SMLMinisterio de JusticiaFernando RabatMarisol Prado

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