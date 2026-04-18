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    María Corina Machado anuncia que regresaría a Venezuela para un nuevo proceso electoral

    La Nobel de la Paz recalcó su coordinación con Estados Unidos y mostró su disposición para acompañar una nueva elección que ratifique los resultados del 28 de julio.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen obtenida del Comando ConVzla en X

    María Corina Machado, líder opositora venezolana, afirmó que volverá su país en torno a un proceso electoral, tomando en cuenta que la mayoría de los objetivos que tenía en el exterior tras ganar el Premio Nobel de la Paz ya se cumplieron.

    En su rueda de prensa en Madrid, España, Machado señaló que a finales del pasado 2025, luego de obtener el Nobel, consideró necesario salir a cumplir un conjunto de tareas.

    Entre ellas, destacó la interacción con representantes de distintos sectores, como medios de comunicación, dirigentes políticos, líderes y organizaciones de derechos humanos.

    Así, subrayó su acercamiento e intercambios con Estados Unidos y afirmó que “siento que este trabajo afuera, que tenía una dimensión fundamental de encuentro con los venezolanos, ha ido avanzando y la mayoría de estos objetivos ya se han cumplido, y voy a regresar a Venezuela tan pronto concluya este proceso”.

    En esta misma línea, la líder opositora sostuvo que “estamos dispuestos a avanzar y acompañar este plan de tres fases para realizar una nueva elección que ratifique lo que ya fue mandado por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”.

    Según declara la líder venezolana, su regreso ocurrirá en coordinación con el Gobierno norteamericano, “con respeto mutuo y con entendimiento de que, así como nosotros necesitamos a Estados Unidos como nuestro aliado internacional fundamental para avanzar en una transición democrática, los venezolanos tenemos una responsabilidad en que este proceso avance de manera cívica y organizada y en lo particular yo no evado la mía, que debe ser realizada en Venezuela”.

    De este modo también enfatizó que su retorno y el proceso electoral apuntan a garantizar que las ansias por democracia y libertad sean canalizadas de manera cívica.

    Imagen obtenida del Comando ConVzla en X

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