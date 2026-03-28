“Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

Vente Venezuela, el partido político de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reabrió su sede este sábado en Caracas, tras permanecer cerca de dos años cerradas.

Fueron centenares de adherentes quienes se hicieron presentes en la sede del partido, la cual fue cerrada desde la cuestionada reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024.

En aquella instancia, Machado había denunciado un fraude electoral, lo que le valió pasar a la clandestinidad y decenas de dirigentes del partido fueron perseguidos y apresados.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar desde inicios de enero. Tras la captura de Maduro, el 3 de enero, por parte de Estados Unidos, distintos dirigentes de la colectividad salieron de la clandestinidad; y este sábado se concretó la reapertura de la sede.

“Vamos a organizarnos, porque en Venezuela viene un cambio próximo . Vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado, que debe estar en el país en un corto plazo”, sostuvo el coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez. Sobre esa línea, Alviárez calificó de “impostergable” el llamado a elecciones en Venezuela.

María Corina Machado, en tanto, se mostró emocionada por la reapertura. “Nuestra sede nacional llena de energía nuevamente y lista para lo que viene”, indicó.