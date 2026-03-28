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    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    Más de 3.300 manifestaciones están convocadas en los 50 estados, en la mayor movilización contra el presidente, su política migratoria y la guerra en Irán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    La tercera jornada de protestas del movimiento “No Kings” se desarrolla este sábado en Estados Unidos, con más de 3.300 concentraciones previstas en todo el país, en lo que los organizadores califican como la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump.

    Las manifestaciones, impulsadas por una coalición de cerca de 400 organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses— buscan superar las convocatorias anteriores, que reunieron a millones de personas en 2025.

    Las protestas se desarrollan en los 50 estados y apuntan contra lo que los manifestantes consideran un giro “autoritario” del gobierno, con especial énfasis en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y en la ofensiva militar en Irán, que este sábado cumple un mes.

    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump Keith J. Gardner

    Foco de las movilizaciones

    Uno de los focos principales de las marchas se encuentra en Minnesota, donde se programó la mayor concentración de la jornada. En ese estado, operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza en enero dejaron dos ciudadanos estadounidenses fallecidos, hecho que intensificó la indignación contra la política migratoria del Ejecutivo.

    La movilización también ha tenido eco fuera de Estados Unidos. En Lisboa y Oporto, cientos de estadounidenses se manifestaron exigiendo la renuncia de Trump, mientras que en Roma se registraron masivas protestas bajo la misma consigna.

    En la capital italiana, los organizadores cifraron la asistencia en cerca de 300.000 personas, aunque las autoridades redujeron la estimación a unas 25.000. Las marchas en Italia también incluyeron críticas al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

    Las protestas coinciden con un deterioro en la aprobación del mandatario estadounidense. Según una encuesta reciente, un 59% de los ciudadanos desaprueba su gestión, el nivel más alto de rechazo registrado durante sus dos periodos en el poder.

    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump
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