Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

La policía federal de inmigración (ICE) de Estados Unidos lleva desde el martes realizando una amplia serie de operaciones en Minneapolis, gran ciudad del norte, y sus alrededores, en las que participan unos 2000 agentes. Este miércoles, uno de sus agentes mató a tiros a una mujer en su vehículo, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años.

En un video que circula por las redes sociales, que no ha sido autentificado por la AFP, se ve a agentes de las fuerzas del orden dirigiéndose hacia un vehículo SUV en una carretera nevada. Entonces, el auto comienza a maniobrar para irse y se oyen disparos. El vehículo choca contra otro que está estacionado unos metros más adelante.

El día de hoy, un agente del ICE asesinó a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que intentaba proteger a sus vecinos ante las redadas de la migra en Minneapolis, Minnesota.



En otro video, grabado desde un ángulo diferente, se ve a un policía que intenta abrir la puerta del lado del conductor. El coche da marcha atrás y luego vuelve a avanzar. Otro policía situado delante del vehículo abre fuego. Los testigos gritan “¡Asesinos!”.

“En defensa propia”

Miles de personas se congregaron en una vigilia nocturna en el lugar para homenajear a la víctima, según imágenes en redes sociales y televisión. También se reunieron manifestantes en Manhattan. “No hay forma de que lo que haya hecho esta persona mereciera que la mataran”, declaró uno de ellos a la cadena de televisión WCCO, afiliada a la CBS.

Donald Trump acusó a la víctima de querer atropellar al agente: “La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia”, dijo en su red Truth Social.

Un impacto de bala es visible en el parabrisas del vehículo que era conducido por la víctima.

“Esta situación se está examinando en su totalidad, pero la razón por la que se producen estos incidentes es que la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a las fuerzas del orden y a los agentes de la policía de inmigración”, justificó Donald Trump en su red social Truth Social.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

“¡Lárguense de Minneapolis!”

Durante una operación, “los alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes”, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado. Uno de los manifestantes habría “convertido su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlos, lo que constituye un acto de terrorismo interno”, continúa el texto.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, por la de sus compañeros y por la seguridad del público, disparó en defensa propia”, añadió el departamento.

This is Renee Nicole Good, a 37-year-old mother who was murdered today by an ICE agent in Minneapolis.



My heart breaks for her family.



A full investigation must happen and the agent must be held accountable.



La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo, junto al FBI, informaron las autoridades. El gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió que su estado realizará “una investigación completa, justa y rápida”.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, basándose en los videos, calificó de “tonterías” la versión de la policía de inmigración, afirmando que la conductora nunca había representado un peligro para nadie. “Temíamos este momento desde el principio” de la presencia del ICE en la ciudad, prosiguió, añadiendo que tenía “un mensaje” para ellos: “¡Lárguense de Minneapolis!”.

Protestas contra el ICE

Las redadas ordenadas por el Gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes del ICE que las llevan a cabo. El Gobierno calificó estas manifestaciones como “una consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización” de los agentes del ICE y calificó al alcalde de Minneapolis de “cabrón” por “causar caos y desconfianza” tras sus comentarios.

I've seen the video.



Don’t believe this propaganda machine.



Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato. Durante su campaña, el presidente calificó a los migrantes irregulares como “animales” y los responsabilizó, sin pruebas, de la delincuencia en el país.

El ICE ha recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.