SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    En Minneapolis, un agente de inmigración disparó y mató a una mujer este miércoles durante un operativo, en un hecho que desató indignación entre líderes y autoridades locales, mientras el presidente Donald Trump afirmaba que el oficial actuó en defensa propia.

    Por 
    RFI
    Un afiche en el monumento conmemorativo de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota.

    La policía federal de inmigración (ICE) de Estados Unidos lleva desde el martes realizando una amplia serie de operaciones en Minneapolis, gran ciudad del norte, y sus alrededores, en las que participan unos 2000 agentes. Este miércoles, uno de sus agentes mató a tiros a una mujer en su vehículo, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años.

    En un video que circula por las redes sociales, que no ha sido autentificado por la AFP, se ve a agentes de las fuerzas del orden dirigiéndose hacia un vehículo SUV en una carretera nevada. Entonces, el auto comienza a maniobrar para irse y se oyen disparos. El vehículo choca contra otro que está estacionado unos metros más adelante.

    En otro video, grabado desde un ángulo diferente, se ve a un policía que intenta abrir la puerta del lado del conductor. El coche da marcha atrás y luego vuelve a avanzar. Otro policía situado delante del vehículo abre fuego. Los testigos gritan “¡Asesinos!”.

    “En defensa propia”

    Miles de personas se congregaron en una vigilia nocturna en el lugar para homenajear a la víctima, según imágenes en redes sociales y televisión. También se reunieron manifestantes en Manhattan. “No hay forma de que lo que haya hecho esta persona mereciera que la mataran”, declaró uno de ellos a la cadena de televisión WCCO, afiliada a la CBS.

    Donald Trump acusó a la víctima de querer atropellar al agente: “La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia”, dijo en su red Truth Social.

    Un impacto de bala es visible en el parabrisas del vehículo que era conducido por la víctima.

    “Esta situación se está examinando en su totalidad, pero la razón por la que se producen estos incidentes es que la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a las fuerzas del orden y a los agentes de la policía de inmigración”, justificó Donald Trump en su red social Truth Social.

    El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

    “¡Lárguense de Minneapolis!”

    Durante una operación, “los alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes”, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado. Uno de los manifestantes habría “convertido su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlos, lo que constituye un acto de terrorismo interno”, continúa el texto.

    “Un agente del ICE, temiendo por su vida, por la de sus compañeros y por la seguridad del público, disparó en defensa propia”, añadió el departamento.

    La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo, junto al FBI, informaron las autoridades. El gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió que su estado realizará “una investigación completa, justa y rápida”.

    Durante una conferencia de prensa, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, basándose en los videos, calificó de “tonterías” la versión de la policía de inmigración, afirmando que la conductora nunca había representado un peligro para nadie. “Temíamos este momento desde el principio” de la presencia del ICE en la ciudad, prosiguió, añadiendo que tenía “un mensaje” para ellos: “¡Lárguense de Minneapolis!”.

    Protestas contra el ICE

    Las redadas ordenadas por el Gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes del ICE que las llevan a cabo. El Gobierno calificó estas manifestaciones como “una consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización” de los agentes del ICE y calificó al alcalde de Minneapolis de “cabrón” por “causar caos y desconfianza” tras sus comentarios.

    Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato. Durante su campaña, el presidente calificó a los migrantes irregulares como “animales” y los responsabilizó, sin pruebas, de la delincuencia en el país.

    El ICE ha recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.

    Más sobre:EE.UU.MinnesotaMinneapolisICEOperativoRenee Nicole GoodTrumpRedadasMigraciónTim WalzMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”
    Chile

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas