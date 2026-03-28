Golpe a “Cárteles Unidos”: México captura a ocho miembros de la organización criminal, incluido a su líder

Ocho miembros de la organización criminal transnacional mexicana Cárteles Unidos, incluido su presunto líder Jesús “N”, quedaron detenidos y sujetos a procesos penales, durante el pasado viernes.

Los imputados, dentro de los que figura el que fue identificado como cabecilla de la organización delictual, también llamado “El Gallo” o “Serrucho”, fueron arrestados durante un operativo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), más instituciones del Gabinete de Seguridad mexicano.

Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, más delitos contra la salud.

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El grupo, que operaba dentro del Estado de Michoacán, movía drogas desde México a Estados Unidos, en Kansas City , además de estar ligado a armas de fuego y extorsión a los productores agrícolas con cobros de cuotas en Tepalcatepec. La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que lograron establecer las rutas donde almacenaban la droga que contrabandeaban.

En total se efectuaron nueve órdenes de cateo, que son autorizaciones de un juez de control para inspeccionar domicilios o propiedades privadas. Uno de ellos se realizó en Santa María La Alta, Puebla, y las siete restantes en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en el estado de Michoacán, y uno en Santa María La Alta, Puebla.