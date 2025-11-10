Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia. Foto: archivo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo 9 de noviembre una serie de medidas para contener la violencia en el estado de Michoacán, en donde a principios de este mes se registró el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público por el Día de Muertos.

El llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia cuenta con 12 ejes y más de 100 acciones, mientras que contempla una inversión superior a los 57.000 millones de pesos mexicanos , es decir, unos 3.090 millones de dólares.

Según informaron desde el gobierno a través de un comunicado, parte de esos fondos provendrán de inversión mixta.

Durante una conferencia realizada en el Palacio Nacional, en la cual estuvo acompañada de su gabinete, Sheinbaum declaró: “Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México”.

“Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo” , agregó Sheinbaum, según declaraciones rescatadas por CNN.

El reciente asesinato del edil de Uruapan desencadenó conmoción y protestas en la región, ubicada en el suroeste del país.

Cinco días después del ataque, el jueves 6 de noviembre, la Fiscalía de Michoacán informó que identificó el día anterior a un adolescente de 17 años como el presunto autor material del homicidio .

El joven fue “abatido” en el lugar de los hechos tras el atentado contra el alcalde, mientras que dos personas más fueron detenidas, según informaron las autoridades en aquel entonces.

Tras el episodio, el Congreso de Michoacán designó a la viuda de Manzo, Grecia Quiroz , para asumir el cargo que desempeñaba su ahora fallecido esposo .

En su primer discurso ante el Congreso estatal como alcaldesa sustituta, subrayó “Apagaron su vida, pero no lo callarán” .

“Jamás lo callarán”, enfatizó.

Manzo había asumido el cargo en septiembre de 2024 y uno de los principales puntos de su discurso había sido denunciar los problemas de seguridad que se enfrentan en la región.

De acuerdo a las cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año se registraron 1.024 homicidios dolosos en Michoacán , lo que lo posiciona como el séptimo estado mexicano con más delitos de este tipo en 2025.

Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia. Foto: archivo / Carlos Manzo.

Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó el gobierno de México

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reúne un total de 12 ejes, de los cuales cada uno considera una serie de iniciativas .

A continuación encontrarás las medidas anunciadas por Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre del año pasado:

1. Seguridad

Atención a las causas , con el impulso a la educación, empleo, programas sociales y bienestar, así como el desarme voluntario.

Consolidación de la Guardia Nacional , con equipamiento, capacitación, y acciones específicas que se extenderán a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado.

Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación , con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia.

Fortalecimiento de la Estrategia Anticorrupción , para realizar detenciones y debilitar estructuras criminales, implementación de un protocolo homologado de atención; creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, Unidades especializadas adicionales en coordinación con la Defensa, Marina, así como la FGR, y capacitación avanzada de operadores del número 089, línea exclusiva para denuncia anónima.

Coordinación. Con estricto apego a los derechos humanos, se desplegarán 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín y mil 781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana . Ya han sido desplegados 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 70 patrullas. El Gabinete de Seguridad realizará visitas a la entidad para reunirse con autoridades locales.

2. Desarrollo Económico con Bienestar

Creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Uruapan y modernización del Puerto Lázaro Cárdenas; acelerar el Polo de Desarrollo El Bajío en Morelia.

Electrificación : entre 2025-2028 se realizarán 870 obras de justicia energética con una inversión de 502 mdp (millones de pesos mexicanos) para alcanzar 99.99 por ciento de electrificación en el estado y para llevar Internet a todos los hogares se destinarán mil 390 mdp.

Apoyo al campo : en 2026 se realizará una inversión de 292 mdp en beneficio de productores de limón, caña de azúcar, aguacate, mango y berries; se invertirán mil 509 mdp para otorgar créditos con baja tasa de interés y con acompañamiento técnico. Además, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el IMSS 150 mil personas jornaleras que trabajan en aguacate y berries podrán ejercer plenamente sus derechos laborales, también Sembrado Vida se ampliará en 2026 de 10 mil productores a 18 mil.

Alimentación para el Bienestar: se invertirán 216 mdp para ampliar el acopio de maíz, adicional a ello en 2026 iniciará la compra de lentejas para su distribución en las Tiendas Bienestar.

La Conafor impulsará la Producción forestal sustentable : con una inversión federal de 335 mdp para los ejes de Manejo Forestal Comunitario Sustentable, impulso a la Industria de la Resina y para el Desarrollo de la Industria de Tableros.

Turismo : se implementará la campaña “Michoacán, Se Vive”, se realizará el Gran Festival de Ciudades Patrimonio de México en Michoacán, el Proyecto Integral de Infraestructura Básica en las 7 Regiones, con enfoque en Pueblos Mágicos de Michoacán y la Guía de Experiencias Comunitarias.

Empleo: a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa Construyendo Futuro se capacitará a 25 mil personas en todo el estado de las que mil 500 serán en Uruapan y se realizarán 40 Ferias de Empleo, nueve de ellas en Uruapan. En tanto que se incrementará la participación en el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

3. Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros con inversión pública y mixta

Con una inversión de 39 mil 330 mdp se acelerarán obras en proceso: Pátzcuaro – Uruapan, Zitácuaro-Maravatío y Uruapan – Nueva Italia, y se pondrán en marcha nuevos proyectos: el Ramal de acceso a Uruapan, Uruapan – Zamora y Nueva Italia – Lázaro Cárdenas. Se invertirán 8 mil 186 mdp para conservación y modernización de 59 tramos y para la creación de Senderos Seguros.

Además, entre 2026-2027 se invertirán 2 mil 297.6 mdp para la creación de 95 caminos artesanales.

4. Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento con una inversión de mil 630 mdp.

Acceso al agua potable : Se invertirán 800 mdp para ampliación y rehabilitación de Redes de distribución, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras y rehabilitación de pozos.

Agua para el campo : 500 mdp para tecnificar 6 mil 800 hectáreas y construir ollas de captación.

Agua limpia: 330 mdp para rehabilitar y construir plantas de tratamiento, colectores y redes de drenaje. Así como el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.

5. Programas para el Bienestar

Se invertirán 30 mil 270 mdp en beneficio de un millón 70 mil 637 personas que recibirán alguno de los Programas del Gobierno de México.

6. Educación

El programa de becas en Michoacán llegará en 2026 a 892 mil 639 becarios con una inversión de más de 6 mil 300 mdp, a través de la incorporación gradual en 2026 de estudiantes de primaria de la Beca Rita Cetina; se mantiene la beca Benito Juárez a más de 124 mil estudiantes y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a más de 17 mil 597 becarios.

Además se crea la nueva beca Gertrudis Bocanegra para los más de 80 mil estudiantes de Educación Superior para apoyar en gastos de transporte público y apoyo del gobierno del estado para garantizar presencia de docentes; de 2026 a 2028 se ampliará la cobertura del bachillerato nacional a 30 mil adolescentes con 10 planteles nuevos; 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas indígenas y rurales.

Se ampliará la matrícula de educación superior en 50 mil nuevos espacios y 5 nuevas Universidades Nacionales Rosario Castellanos (UNRC).

Se realizarán Jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones, se fortalecerá el programa Vive saludable, vive feliz y se incorporarán 10 mil estudiantes de educación a los cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia artificial.

10 Centros deportivos de alto rendimiento México imparable en Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Cuitzeo, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Maravatío y Huetamo.

Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia. Foto: archivo / Claudia Sheinbaum. Henry Romero

7. Salud

IMSS, 39 acciones con una inversión de 7 mil 800 mdp : construcción de 2 nuevos hospitales en Villas del Pedregal en Morelia con 260 camas y en Zitácuaro con 70 camas; Reconversión de 7 Hospitales rurales en Hospitales de Zona; Rehabilitación mayor del Hospital General de Zona de Lázaro Cárdenas; construcción de un Centro de Radioterapia con acelerador lineal en Hospital de Zona de Charo, Morelia; 5 Nuevas Unidades de medicina Familiar Plus; 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en 16 municipios y Reconversión de 3 Centros de Seguridad Social en PILARES.

IMSS Bienestar : organización de una Clínica de Atención a Adicciones y Rehabilitación Comunitaria en Arantepacua con atención médica de urgencia 24/7, programa especializado de tratamiento, brigadas móviles de detección, reducción de daños y enlace comunitario en 4 microrregiones, vigilancia toxicológica estratégica e integración a la red de Salud-Seguridad-Bienestar. Inauguración del Hospital Comunitario Arantepacua y sustitución total del Hospital General Lázaro Cárdenas.

ISSSTE con inversión de 700 mdp: construcción de 33 consultorios de Atención Primaria, 2 nuevos Centros de Salud con Servicios Ampliados y una Clínica Hospital en Cherán, así como la remodelación de la Clínica Hospital de Morelia y de 4 unidades de Medicina Familiar.

8. Vivienda

Con el programa de Vivienda para el Bienestar se construirán 82 mil viviendas: 20 mil serán por parte de la Conavi, 50 mil del Infonavit y 12 mil de FOVISSSTE. Se entregarán 50 mil escrituras a través del INSUS, Infonavit y FOVISSSTE.

Además, se continuarán aplicando quitas y liquidaciones, así como el otorgamiento de créditos de mejoramiento.

9. Cultura

Ampliar a 100 coros en Movimiento con cobertura a 5 mil niñas y niños; apoyo a 3 mil artistas locales; y apoyo a 10 mil artistas comunitarios. Así como Michoacán lee, por parte del Fondo de Cultura Económica (FCE) para mayor circulación de Librobuses, conferencias e impulso a clubs y salas de lectura y regalo de 20 mil libros de la colección 25 para el 25.

10. Mujeres

Ampliar los Centros LIBRE en cada uno de los 113 municipios del estado, fortalecimiento de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria para construir, con las 10 mil mujeres registradas como voluntarias, paz comunitaria, prevención de las violencias y difusión de saberes.

En 2026 se otorgarán 50 mil Créditos a la Palabra para mujeres.

11. Jóvenes

Se implementarán las Jornadas de y para Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones a partir del 19 de noviembre, con el objetivo de alcanzar 500 actividades desde tequios, murales, rodadas, carreras, festivales, clubs de lectura y cine popular en espacios públicos, deportivos y culturales.

12. Planes de Justicia para pueblos indígenas