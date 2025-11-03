Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde mexicano que fue baleado en una celebración del Día de Muertos. Foto: archivo.

El alcalde de la ciudad de Uruapan (México), Carlos Manzo, fue asesinado a disparos la noche de este sábado 1 de noviembre.

El ataque fue realizado durante la celebración del Día de los Muertos de la mencionada localidad del estado de Michoacán, el cual se ha enfrentado a una serie de violentos episodios relacionados a los carteles del narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México dijo en declaraciones reunidas por la BBC que “dos personas involucradas en el ataque fueron capturadas por las autoridades locales y uno de ellos fue abatido” .

Por su parte, el gobernador del Estado, Alfredo Bedolla, declaró a través de su cuenta de X: “Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”.

Agregó que dos personas fueron detenidas y que una más fue “abatida” .

“Todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos”.

El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 2, 2025

El asesinato del alcalde de Uruapan ocurrió en el centro de la ciudad, durante la celebración del Día de los Muertos , lo que provocó que decenas de personas optaran por correr luego de que se escucharan los disparos.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente las identidades de los detenidos ni de la persona presuntamente involucrada.

Manzo había asumido el cargo en septiembre de 2024 y uno de los principales puntos de su discurso había sido denunciar los problemas de seguridad que se enfrentan en la zona.

De acuerdo a las cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año se registraron 1.024 homicidios dolosos en Michoacán , lo que lo posiciona como el séptimo estado mexicano con más delitos de este tipo en 2025, según rescata CNN.

Desde el gobierno municipal de Uruapan manifestaron su “profundo dolor, indignación y consternación” por la muerte de Manzo, “acaecido en un acto cobarde, cruel y severamente reprobable, que atenta no solo contra su vida, sino contra la justicia, la paz y la voluntad del pueblo uruapense”.

Las investigaciones relacionadas al caso siguen en curso.