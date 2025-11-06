OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle

Un video muestra cómo el sujeto se acercó por detrás, para luego intentar abrazarla y besarla en el cuello. La mandataria Claudia Sheinbaum presentó la denuncia y anunció que el gobierno revisará si el acoso está tipificado como delito penal en todos los estados del país.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle. Foto: archivo. Raquel Cunha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia contra un hombre que la acosó mientras caminaba por el centro histórico de Ciudad de México.

El episodio ocurrió el martes 4 de noviembre, mientras la mandataria se trasladaba hacia la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en las cercanías del Palacio Nacional.

La presentación de la denuncia se realizó el miércoles, según confirmó Sheinbaum.

“Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmar ante el Ministerio Público”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

En un video difundido a través de redes sociales se ve cómo el hombre se acercó por detrás de la presidenta, para luego intentar abrazarla y besarla en el cuello.

El equipo de seguridad de la mandataria lo apartó antes de que siguiera.

Tras el episodio, el sujeto en cuestión fue detenido.

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle. Foto: archivo. Henry Romero

Qué declaró Sheinbaum tras presentar la denuncia contra el hombre que la acosó en plena calle

Durante la conferencia, Sheinbaum hizo un llamado contra el acoso hacia las mujeres.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”, enfatizó la presidenta.

También anunció que el gobierno revisará si el acoso está tipificado como delito penal en todos los estados del país.

Junto con ello, anticipó que se hará una campaña nacional centrada en el respeto hacia las mujeres.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, dijo Sheinbaun, quien aseguró que no es la primera vez que sufre de acoso.

Bajo esta línea, instó a todas las mujeres que sufran situaciones similares a presentar denuncias ante las autoridades.

“No hay que dejarlo pasar”, recalcó Sheinbaum.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso, mientras que casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual.

Lee también:

Más sobre:MéxicoClaudia SheinbaumCiudad de MéxicoAcosoAcoso sexualSheinbaumPolicialMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

4.
Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

5.
“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul
Chile

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tohá desata la molestia del PC por sus críticas al rol del partido durante la campaña de Jara

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios
Negocios

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030
Tendencias

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso
El Deportivo

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza
Mundo

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso