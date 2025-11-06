“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle. Foto: archivo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia contra un hombre que la acosó mientras caminaba por el centro histórico de Ciudad de México.

El episodio ocurrió el martes 4 de noviembre, mientras la mandataria se trasladaba hacia la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en las cercanías del Palacio Nacional.

La presentación de la denuncia se realizó el miércoles, según confirmó Sheinbaum.

“Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmar ante el Ministerio Público” , afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

En un video difundido a través de redes sociales se ve cómo el hombre se acercó por detrás de la presidenta, para luego intentar abrazarla y besarla en el cuello .

El equipo de seguridad de la mandataria lo apartó antes de que siguiera.

Tras el episodio, el sujeto en cuestión fue detenido .

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle. Foto: archivo. Henry Romero

Qué declaró Sheinbaum tras presentar la denuncia contra el hombre que la acosó en plena calle

Durante la conferencia, Sheinbaum hizo un llamado contra el acoso hacia las mujeres.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie ”, enfatizó la presidenta.

También anunció que el gobierno revisará si el acoso está tipificado como delito penal en todos los estados del país.

Junto con ello, anticipó que se hará una campaña nacional centrada en el respeto hacia las mujeres.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, dijo Sheinbaun, quien aseguró que no es la primera vez que sufre de acoso.

Bajo esta línea, instó a todas las mujeres que sufran situaciones similares a presentar denuncias ante las autoridades .

“No hay que dejarlo pasar” , recalcó Sheinbaum.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso, mientras que casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual.