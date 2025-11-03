El actor David Harbour (50), conocido por interpretar a Jim Hopper en la serie de Netflix Stranger Things, habría sido investigado internamente tras una presunta denuncia de acoso presentada por su compañera de elenco Millie Bobby Brown .

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

La información fue revelada por el diario británico The Mail on Sunday, del grupo Daily Mail.

Fuentes citadas por el periódico aseguran que la actriz británica, que da vida a Eleven, habría presentado la queja antes de comenzar el rodaje de la quinta y última temporada.

¿Por qué denunciaron a Harbour?

“Se dice que fue sometido a una investigación interna después de que la actriz británica supuestamente se quejara de su comportamiento” , mencionó el medio británico.

El proceso se habría extendido por varios meses y, aunque no se conocen los resultados, The Mail on Sunday aseguró que “las acusaciones no incluían cargos de conducta sexual inapropiada ”.

“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había muchísimas acusaciones”, señaló una fuente al Daily Mail.

Netflix, por su parte, declinó comentar sobre el tema.

Según informó el medio británico, durante el rodaje de esta última temporada Brown habría contado con un representante personal en el set.

La temporada final de Stranger Things se estrenará este mes en Netflix, con una primera parte en noviembre y una segunda durante las fiestas de fin de año, mientras que el episodio final llegará a los cines el 31 de diciembre.

Harbour y Lily Allen

El mismo reporte indica que Harbour también enfrenta acusaciones de infidelidad hacia su exesposa, la cantante Lily Allen, quien recientemente lanzó el álbum West End Girl, con letras que aluden a su separación.

Aun así, el medio sostiene que Allen habría apoyado a Harbour durante la investigación interna.

“Lily lo apoyó en todo momento. Fueron tiempos muy difíciles”, comentó otra fuente al Daily Mail.