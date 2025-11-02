OFERTA ELECCIONES $990
Tendencias

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La serie animada revoluciona el principal mapa del videojuego más popular del mundo, donde los jugadores podrán explorar cada rincón de Springfield.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Tras más de una década de ausencia en los videojuegos, la icónica familia de Springfield, The Simpsons (o Los Simpson en esta parte del mundo), regresa para unir a veteranos y nuevos jugadores con su humor inigualable.

Este evento masivo transforma el videojuego Fortnite con una estética cel-shading, una técnica de renderizado 3D que imita el estilo visual de los dibujos animados 2D, usando colores planos y contornos oscuros definidos en lugar de transiciones suaves entre luz y sombra.

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Los Simpson en Fortnite

Los jugadores de Fortnite podrán explorar la nueva Isla Springfield en un modo Battle Royale de 80 personas, diseñado para partidas rápidas y con cambios de jugabilidad semanales.

El “Pase de Batalla Springfield” introduce atuendos esperados como Homero, Marge, Flanders y variantes temáticas como Palito de pez Blinky.

Además, se estrenarán nuevos cortos animados originales, coproducidos por Gracie Films y Epic Games, en el streaming Disney+ y en el propio juego, que adelantarán la historia y las actualizaciones del mapa.

Como bonificación, los jugadores que vinculen sus cuentas de Epic y Disney antes de febrero de 2026 recibirán gratis el planeador de Kang y Kodos.

El crossover se extiende con desafíos en Rocket League y guiños especiales en Disney+ desde la Stockholm Comic Con y en un nuevo episodio de la serie.

¿Reconoces estos lugares?

Este domingo, habrá una transmisión global como nunca antes en Disney+, donde gamers jugarán Fortnite con personajes de Los Simpson desde la Stockholm Comic Con.

Además, los fans podrán ver un guiño especial a Fortnite en un episodio totalmente nuevo de Los Simpson que se emitirá hoy en FOX, disponible al día siguiente en Hulu (Disney+ en Chile).

En su temporada 37, Los Simpson es una producción de Gracie Films en asociación con 20th Television Animation, y es la serie guionada de horario estelar más longeva de la historia, actualmente disponible en Hulu y Disney+.

Comenta si reconoces los siguientes lugares de Los Simpson ambientados en Fortnite:

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Más sobre:Los SimpsonFortniteEpic GamesSpringfieldThe SimpsonsDisney+HuluStreamingSeriesCel-shadingBattle royaleVideojuegosPase de Batalla SpringfieldGracie FilmsHomeroMargeFlandersPalito de pez BlinkyKangKodosStockholm Comic ConFOX

