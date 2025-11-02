Tras más de una década de ausencia en los videojuegos, la icónica familia de Springfield, The Simpsons (o Los Simpson en esta parte del mundo), regresa para unir a veteranos y nuevos jugadores con su humor inigualable.

Este evento masivo transforma el videojuego Fortnite con una estética cel-shading , una técnica de renderizado 3D que imita el estilo visual de los dibujos animados 2D, usando colores planos y contornos oscuros definidos en lugar de transiciones suaves entre luz y sombra.

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Los Simpson en Fortnite

Los jugadores de Fortnite podrán explorar la nueva Isla Springfield en un modo Battle Royale de 80 personas, diseñado para partidas rápidas y con cambios de jugabilidad semanales.

El “Pase de Batalla Springfield” introduce atuendos esperados como Homero, Marge, Flanders y variantes temáticas como Palito de pez Blinky.

Además, se estrenarán nuevos cortos animados originales, coproducidos por Gracie Films y Epic Games , en el streaming Disney+ y en el propio juego , que adelantarán la historia y las actualizaciones del mapa.

Como bonificación, los jugadores que vinculen sus cuentas de Epic y Disney antes de febrero de 2026 recibirán gratis el planeador de Kang y Kodos .

El crossover se extiende con desafíos en Rocket League y guiños especiales en Disney+ desde la Stockholm Comic Con y en un nuevo episodio de la serie.

¿Reconoces estos lugares?

Este domingo, habrá una transmisión global como nunca antes en Disney+, donde gamers jugarán Fortnite con personajes de Los Simpson desde la Stockholm Comic Con .

Además, los fans podrán ver un guiño especial a Fortnite en un episodio totalmente nuevo de Los Simpson que se emitirá hoy en FOX, disponible al día siguiente en Hulu (Disney+ en Chile).

En su temporada 37, Los Simpson es una producción de Gracie Films en asociación con 20th Television Animation, y es la serie guionada de horario estelar más longeva de la historia, actualmente disponible en Hulu y Disney+.

Comenta si reconoces los siguientes lugares de Los Simpson ambientados en Fortnite:

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale Tendencias / La Tercera