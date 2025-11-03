Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Este domingo 2 de noviembre, Linkin Park volvió a presentarse en Chile como parte de su gira mundial From Zero, su primer tour con Emily Armstrong como vocalista .

Para muchos fanáticos, fue un reencuentro con la música que marcó a una generación; para otros, el primer vistazo a la nueva era del grupo californiano, que regresó a los escenarios tras siete años de silencio.

“Canciones como Over each other y la dramática Waiting for the end, permiten apreciar la capacidad como intérprete de Armstrong. Canta con técnica, es muy afinada y maneja con criterio los matices”, señaló Culto de La Tercera sobre esta última presentación en el Estadio Nacional.

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Quién es Emily Armstrong

Armstrong, de 39 años, se unió oficialmente a Linkin Park en 2024, en reemplazo del fallecido vocalista Chester Bennington, quien se suicidó en 2017.

Su llegada marcó un punto de inflexión en la historia de la banda: el octavo disco, From Zero, alcanzó el número uno en 13 países y su gira agotó entradas en recintos como el estadio de Wembley, según detalló The Guardian.

Rubia platinada, de estilo entre punk y rock alternativo, Armstrong se mueve en el escenario con la energía de quien creció escuchando la misma música que ahora interpreta, señaló el medio británico.

Su voz es capaz de pasar del pop melódico al grito rasgado y gutural, que ha sido clave en esta nueva etapa.

Mike Shinoda, cofundador, vocalista y principal compositor del grupo, la describe como “la pieza que faltaba” para revivir a Linkin Park . “Ella canta, yo rapeo”, resumió el músico en entrevista con el diario británico.

Polémicas en su incorporación

Sin embargo, el camino no estuvo libre de controversias. Su incorporación generó una fuerte reacción entre los seguidores más acérrimos del grupo, e incluso entre miembros de la familia de Bennington.

La madre del cantante, Susan Eubanks, y su hijo, Jaime Bennington, criticaron públicamente la decisión, en parte por los antiguos vínculos de Armstrong con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo al actor Danny Masterson, posteriormente condenado por violación.

La vocalista respondió entonces con un comunicado en el que afirmó haber roto todo lazo con Masterson y condenó sus crímenes.

En conversación con The Guardian, la vocalista reconoció haber sido “ingenua” ante la magnitud de la reacción, aunque añadió que hoy es “lo suficientemente mayor como para saber la diferencia entre la vida real e internet”.

Mike Shinoda, por su parte, atribuyó parte del rechazo inicial a la resistencia del público a ver a una mujer liderar la banda.

“Hubo gente que arremetió contra Emily, y fue realmente porque no era un hombre” , dijo en la misma entrevista. “Estaban tan incómodos con la situación que eligieron un montón de cosas de las que quejarse”.

Armstrong antes de Linkin Park

Antes de unirse a Linkin Park, Armstrong era la vocalista de Dead Sara, una banda de rock alternativo de Los Ángeles que llamó la atención de figuras como Dave Grohl, quien llegó a decir en 2013 que “deberían ser la próxima gran banda del mundo”.

Aunque el grupo no alcanzó el éxito esperado, Armstrong se destacó por su potente voz y presencia escénica, atributos que finalmente la llevaron a colaborar con Shinoda en el estudio en 2019.

Esa química se consolidó en 2023, cuando grabaron parte de From Zero, el disco que marcó el regreso de Linkin Park a las listas globales y el inicio de su nueva etapa.

Para Armstrong, ocupar el lugar de Bennington ha sido tanto un honor como una carga. “Llevo veinte años en una banda y solo podía soñar con este tipo de éxito”, comentó a The Guardian.

“Pero también me asustaba la idea de ocupar un lugar tan importante. Pensaba: ¿por qué creo que puedo hacerlo?”.

El público ha terminado por aceptarla, y su energía contagiosa sobre el escenario chileno fue prueba de ello. “¡Emily!¡Emily!¡Emily!”, estuvieron coreando los fans nacionales en esta vuelta del grupo californiano.