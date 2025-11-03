OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

En su paso por Chile, la banda presentó su nueva formación con Emily Armstrong al frente, la cantante que marca el renacimiento de la banda californiana.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Este domingo 2 de noviembre, Linkin Park volvió a presentarse en Chile como parte de su gira mundial From Zero, su primer tour con Emily Armstrong como vocalista.

Para muchos fanáticos, fue un reencuentro con la música que marcó a una generación; para otros, el primer vistazo a la nueva era del grupo californiano, que regresó a los escenarios tras siete años de silencio.

“Canciones como Over each other y la dramática Waiting for the end, permiten apreciar la capacidad como intérprete de Armstrong. Canta con técnica, es muy afinada y maneja con criterio los matices”, señaló Culto de La Tercera sobre esta última presentación en el Estadio Nacional.

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Quién es Emily Armstrong

Armstrong, de 39 años, se unió oficialmente a Linkin Park en 2024, en reemplazo del fallecido vocalista Chester Bennington, quien se suicidó en 2017.

Su llegada marcó un punto de inflexión en la historia de la banda: el octavo disco, From Zero, alcanzó el número uno en 13 países y su gira agotó entradas en recintos como el estadio de Wembley, según detalló The Guardian.

Rubia platinada, de estilo entre punk y rock alternativo, Armstrong se mueve en el escenario con la energía de quien creció escuchando la misma música que ahora interpreta, señaló el medio británico.

Su voz es capaz de pasar del pop melódico al grito rasgado y gutural, que ha sido clave en esta nueva etapa.

Mike Shinoda, cofundador, vocalista y principal compositor del grupo, la describe como “la pieza que faltaba” para revivir a Linkin Park. “Ella canta, yo rapeo”, resumió el músico en entrevista con el diario británico.

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Polémicas en su incorporación

Sin embargo, el camino no estuvo libre de controversias. Su incorporación generó una fuerte reacción entre los seguidores más acérrimos del grupo, e incluso entre miembros de la familia de Bennington.

La madre del cantante, Susan Eubanks, y su hijo, Jaime Bennington, criticaron públicamente la decisión, en parte por los antiguos vínculos de Armstrong con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo al actor Danny Masterson, posteriormente condenado por violación.

La vocalista respondió entonces con un comunicado en el que afirmó haber roto todo lazo con Masterson y condenó sus crímenes.

En conversación con The Guardian, la vocalista reconoció haber sido “ingenua” ante la magnitud de la reacción, aunque añadió que hoy es “lo suficientemente mayor como para saber la diferencia entre la vida real e internet”.

Mike Shinoda, por su parte, atribuyó parte del rechazo inicial a la resistencia del público a ver a una mujer liderar la banda.

“Hubo gente que arremetió contra Emily, y fue realmente porque no era un hombre”, dijo en la misma entrevista. “Estaban tan incómodos con la situación que eligieron un montón de cosas de las que quejarse”.

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Armstrong antes de Linkin Park

Antes de unirse a Linkin Park, Armstrong era la vocalista de Dead Sara, una banda de rock alternativo de Los Ángeles que llamó la atención de figuras como Dave Grohl, quien llegó a decir en 2013 que “deberían ser la próxima gran banda del mundo”.

Aunque el grupo no alcanzó el éxito esperado, Armstrong se destacó por su potente voz y presencia escénica, atributos que finalmente la llevaron a colaborar con Shinoda en el estudio en 2019.

Esa química se consolidó en 2023, cuando grabaron parte de From Zero, el disco que marcó el regreso de Linkin Park a las listas globales y el inicio de su nueva etapa.

Para Armstrong, ocupar el lugar de Bennington ha sido tanto un honor como una carga. “Llevo veinte años en una banda y solo podía soñar con este tipo de éxito”, comentó a The Guardian.

“Pero también me asustaba la idea de ocupar un lugar tan importante. Pensaba: ¿por qué creo que puedo hacerlo?”.

El público ha terminado por aceptarla, y su energía contagiosa sobre el escenario chileno fue prueba de ello. “¡Emily!¡Emily!¡Emily!”, estuvieron coreando los fans nacionales en esta vuelta del grupo californiano.

Lee también:

Más sobre:Emily ArmstrongLinkin ParkMúsicaConciertosChileEstadio NacionalEspectáculosPerfilEntrevistaCelebridades

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario

Municipalidad de Quilicura decreta urgencia comunal tras homicidio de adulto mayor al interior de su vivienda

Kast tras el anuncio del gobierno sobre Punta Peuco: “El Presidente no está gobernando, está tratando de mantener algo de legado”

La historia detrás de Punta Peuco y quién fue su primer interno

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario
Chile

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario

Municipalidad de Quilicura decreta urgencia comunal tras homicidio de adulto mayor al interior de su vivienda

Kast tras el anuncio del gobierno sobre Punta Peuco: “El Presidente no está gobernando, está tratando de mantener algo de legado”

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor
Negocios

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión
El Deportivo

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Brayan Cortés festeja en Uruguay: Peñarol vence a Defensor Sporting y se corona campeón del Clausura

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años
Cultura y entretención

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”
Mundo

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró “en una nueva era nuclear”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo