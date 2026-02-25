Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

Este domingo 22 de febrero se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, descrito como uno de los criminales más violentos de México y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fallecimiento del capo del narcotráfico más buscado del país se dio durante un operativo de las autoridades mexicanas, mediante el cual se buscaba capturarlo.

Según informó el gobierno, “El Mencho” resultó herido durante una misión de sus fuerzas de seguridad en Tapalpa, en el estado de Jalisco, y murió mientras era trasladado en helicóptero para recibir atención médica .

El despliegue contó con la intervención de naves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, así como con información de inteligencia militar y datos complementarios entregados por las autoridades de Estados Unidos.

El año pasado, el Departamento de Estado estadounidense designó al cartel como una organización terrorista extranjera. Asimismo, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera el arresto de “El Mencho”.

Entre las actividades criminales que se le atribuyen al CJNG se encuentran tráfico de drogas, extorsión, secuestro y tráfico de migrantes , por solo mencionar algunas.

De la misma manera, en múltiples ocasiones, “El Mencho” ha sido descrito como responsable de ordenar ataques contra las fuerzas de seguridad .

Tras el operativo que terminó con su muerte este domingo, se registraron una serie de disturbios y actos de violencia en distintos estados de México , los cuales han incluido autos incendiados y bloqueos de carreteras, así como enfrentamientos entre presuntos líderes de carteles y fuerzas de seguridad.

Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del CJNG

Durante una conferencia de prensa realizada a principios de esta semana, el secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, compartió detalles sobre cómo las fuerzas de seguridad rastrearon a “El Mencho”.

La autoridad relató que la operación inició el viernes, cuando funcionarios de inteligencia mexicanos siguieron a un hombre cercano a una de las “parejas sentimentales” del líder del CJNG .

El general Trevilla dijo que aquel sujeto había llevado a la mujer a ver a Oseguera a Tapalpa .

Al día siguiente, ella abandonó el inmueble en el que estaban, pero “El Mencho” se quedó con su equipo de seguridad, comentó la autoridad.

Fue ahí cuando las fuerzas especiales comenzaron a planear su captura y se trasladaron a Tapalpa el domingo temprano.

Cuando Oseguera se percató de su presencia, empezó a escapar, lo que derivó en un enfrentamiento entre los agentes y los miembros de su equipo de seguridad .

De acuerdo al general Trevilla, sus acompañantes tenían una “gran cantidad de armamento”, hasta el punto en que se encontraron siete armas largas y dos lanzacohetes.

En sus palabras, se trató de “un ataque muy violento”.

Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

Las fuerzas especiales siguieron a “El Mencho” y a otro grupo de sus aliados hasta una zona boscosa cercana, en donde finalmente lo vieron “oculto entre la maleza”.

Mientras intercambiaban disparos, el líder del CJNG y dos de sus guardias resultaron gravemente heridos, lo que llevó a que pudieran detenerlos y trasladarlos en un helicóptero para que recibieran asistencia médica.

Sin embargo, tanto “El Mencho” como sus dos escoltas murieron en el trayecto . Finalmente, sus cuerpos fueron enviados a Ciudad de México.

Según el general Trevilla, el grupo tenía un lanzacohetes que también se utilizó en 2015 para derribar un helicóptero militar en otra ubicación del estado de Jalisco, episodio que generó la muerte de nueve efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes buscaban al líder del cartel.

En esta oportunidad, de acuerdo a las autoridades, no pudieron utilizarlo. No obstante, los guardias de “El Mencho” sí consiguieron dañar un helicóptero militar, el cual debió hacer un aterrizaje de emergencia.