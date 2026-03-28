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    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU

    Tres lideres latinoamericanos y uno africano son las cartas que se presentan para liderar la ONU. Aquí un resumen de sus carreras.

    Por 
    Catalina Aliste

    La carrera por suceder a Antonio Guterres en la Secretaría General de la ONU comienza a tomar forma. Esto, sobre todo luego del anuncio de que Maldivas retiró la candidatura de la argentina Virginia Gamba.

    Con esto, la elección se centra en cuatro candidatos: Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Macky Sall y Rebeca Grynspan. Nombres que han estado ligados al trabajo político, técnico y en organismos internacionales.

    Michelle Bachelet

    La expresidenta de Chile es una de las candidatas con mayor visibilidad internacional en esta etapa inicial del proceso. Su trayectoria combina experiencia tanto como jefa de Estado como también miembro dentro del sistema de Naciones Unidas.

    Posterior a sus dos periodos presidenciales, Bachelet ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, uno de los cargos más relevantes dentro del sistema internacional. En ese rol encabezó la oficina encargada de monitorear y denunciar violaciones a los derechos humanos a nivel global, lo que la posicionó nuevamente como una figura de alcance internacional.

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU. En la imagen, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Diego Martin

    A pesar de sonar fuerte, el Gobierno de Chile retiró su respaldo de manera oficial esta semana. Aun así, su candidatura se mantiene vigente con el apoyo de Brasil y México

    Rafael Grossi

    El argentino Rafael Grossi representa una candidatura de perfil menos partidario o electoral y más relacionado a la gestión de asuntos internacionales y técnicos, con una fuerte inserción en organismos internacionales vinculados a seguridad global, control nuclear y relaciones multilaterales.

    Actualmente se desempeña como director general de la International Atomic Energy Agency (IAEA), cargo que ocupa desde 2019. La agencia, con sede en Viena, es uno de los organismos internacionales más relevantes en materia de supervisión nuclear, encargado de fiscalizar y verificar que los programas nucleares de los países se utilicen con fines pacíficos y no militares.

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU. En la imagen, Rafael Grossi. Europa Press/Contacto/Alexander

    En ese rol, ha tenido una participación especialmente relevante en el seguimiento del programa nuclear de Irán, país que en los últimos años ha estado bajo permanente escrutinio internacional por el nivel de enriquecimiento de uranio y las restricciones impuestas a las inspecciones.

    Esa tensión escaló recientemente, luego de que autoridades iraníes anunciaran que no permitirán el ingreso de Grossi al país, en medio de cuestionamientos a los informes emitidos por la agencia sobre sus instalaciones nucleares.

    Además, antes de asumir ese puesto, fue embajador de Argentina ante organismos internacionales en Viena y participó en negociaciones vinculadas a seguridad nuclear y desarme.

    Macky Sall

    El expresidente de Senegal, Macky Sall, es nombre africano que hasta ahora ha adquirido visibilidad formal dentro del proceso, luego de ser nominado por Burundi como candidato a la Secretaría General de la ONU.

    Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024, período durante el cual se mantuvo como una de las figuras políticas más relevantes de África occidental. Antes de llegar a la presidencia, fue también primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y ocupó distintos cargos dentro de la estructura estatal senegalesa.

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU, en la imagen, el expresidente de Senegal, Macky Sall JOHN THYS

    Durante su mandato, también tuvo una presencia activa en foros internacionales y regionales, incluyendo su participación en la African Union, donde llegó a ejercer la presidencia rotativa.

    Como han señalado sitios internacionales de noticias, la nominación por parte de Burundi es relevante porque introduce una opción africana en una contienda donde también se debate la representación geográfica del liderazgo de la ONU, fuera del eje latinoamericano.

    Rebeca Grynspan

    La costarricense Rebeca Grynspan es una de las candidatas con mayor experiencia acumulada dentro del sistema multilateral y una de las figuras más reconocidas en ámbitos de cooperación internacional.

    La economista, actualmente se desempeña como secretaria general de UN Trade and Development (UNCTAD), organismo de Naciones Unidas enfocado en comercio, inversión, desarrollo sostenible y economía global. Asumió ese cargo en 2021, convirtiéndose en la primera mujer centroamericana en liderar esa agencia.

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU. En la imagen, Rebeca Grynspan. William Albors

    Antes de eso, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, y luego ocupó distintos cargos de alto nivel dentro del sistema internacional. Entre ellos, fue administradora asociada del United Nations Development Programme (UNDP) y posteriormente secretaria general iberoamericana, rol en el que encabezó la articulación

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