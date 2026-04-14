Bomberos despliega amplio operativo por incendio en cité en el centro de Santiago

Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este lunes a un cité ubicado en avenida Santa Rosa, entre las calles Eleuterio Ramírez y Cóndor, en la comuna de Santiago, generando un amplio operativo de emergencia tras declararse segunda alarma.

El siniestro se habría iniciado pasadas las 19.00 horas y movilizó al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que desplegó voluntarios y maquinaria perteneciente a 13 compañías de la Región Metropolitana, con el objetivo de contener la propagación del fuego en una zona de alta densidad habitacional.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante Segunda Alarma de #Incendio en cité, ubicado en Av. Rosa y Cóndor, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/Hi7TEOj8cK — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) April 13, 2026

Desde diversos puntos del centro de la capital es posible divisar la densa columna de humo, y hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el fuego, mientras equipos especializados trabajan en el lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se extiendan a inmuebles colindantes.

Debido a la situación, el Ministerio de Transportes implementó desvíos de tránsito en el sector, informando que la circulación por Santa Rosa en dirección norte fue redirigida por Santa Isabel hacia el oriente, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad.

Preliminarmente, las autoridades no han reportado víctimas fatales ni el número de personas afectadas, aunque se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial sobre las consecuencias del incendio.