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    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    El fútbol español se paraliza ante la esperada definición del título que se desarrollará este sábado.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Atlético Madrid vs Real Sociedad. Foto referencial de archivo atleticodemadrid.com

    Este sábado llega la esperada final de la Copa del Rey, que enfrenta al Atlético de Madrid con Real Sociedad por la definición del título.

    Los clubes se instalaron en la etapa tras superar en semifinales a Barcelona y Athletic Club, respectivamente.

    Además, los Colchoneros se presentan tras clasificar a las semifinales de la Champions League, también al dejar en el camino al cuadro azulgrana.

    Cuándo juega Atlético vs. Real Sociedad

    El partido del Atlético de Madrid contra Real Sociedad es este sábado 18 de abril a las 15:00 horas de Chile.

    La definición del la Copa del Rey se desarrolla en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

    Dónde ver a Atlético vs. Real Sociedad

    El partido de Atlético de Madrid contra Real Sociedad se transmite en vivo a través de la plataforma Mega Go, dentro del Plan Full de $3.490 al mes.

    Dicho servicio se encuentra disponible para celulares, PC, Smart TV y Roku.

    Más sobre:FútbolCopa del ReyFinalFinal Copa del ReyAtléticoAtlético MadridReal SociedadAtlético - Real SociedadDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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