Reseña de libros: de Alejandra Costamagna a Martín Kohan

Dónde puedo dejarlo, de Alejandra Costamagna (Anagrama)

Alejandra Costamagna debutó en la novela en 1996 con En voz baja. Desde entonces ha cultivado una narrativa elegante y sugerente, a menudo intimista, que explora en los afectos, en las fisuras y la fragilidad de las relaciones. Una narrativa perspicaz y al mismo tiempo delicada. Su nueva novela es la historia de una amistad y de una ausencia en el Chile de fines de los 80 e inicios de los 90. La historia de Manu y de Mara, que es también una historia de iniciación, de formación política, del fin de la adolescencia, de pérdidas y de memoria. No es difícil reconocer en la figura de Mara, transfigurados por la ficción, los rasgos de Miska, la joven ex miembro del FPMR. En los inicios de la democracia, el rostro de Mara aparece entre los más buscados por la policía y ella desaparece en la clandestinidad, mientras Manu intenta descifrar su ausencia, sus silencios y busca las palabras para nombrarla. Una novela bella y conmovedora, que se articula en torno al misterio, al dolor, a la extrañeza y que se pregunta por la identidad, escrita en un lenguaje cuidado, sensible, rico en resonancias y sutilezas.

Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan (Gedisa)

En una Feria del Libro Martín Kohan esconde un libro. No para robarlo sino para que no se note bien qué libro lleva bajo el brazo. Es El aleph de Borges. El autor argentino se encuentra firmando ejemplares pero de otro título y otra editorial. Por eso Kohan hace la fila y, ante las miradas de la gente de la editorial, oculta su libro. “Esa clase de sigilo imprimió sobre la escena un aire automático de conspiración o de complot”, recuerda. Pero salió bien: Borges firmó el libro. Kohan se fue contento, pero mientras caminaba por Palermo pensó que “me había aprovechado en verdad de la ceguera de un ciego”. Ese es el punto de partida de este libro de ensayos y artículos del autor de Ciencias morales, que describe y examina los rasgos de Borges, pero no tanto del Borges de carne y hueso, ni siquiera el autor de los textos firmados por Borges sino “el Borges de lo borgeano, digo el Borges del borgismo, el escritor concebido en el imaginario de escritor de una sociedad letrada incluso si no lectora”. En un sentido, no solo lo que Borges dio a leer “sino también, y sobre todo, lo mucho que dio a escribir”.





La familia M y +, de Luis Peña Álvarez (Pozo de Arena)

El sombrío y fascinante universo de la familia M apareció por primera vez en 2021, en una edición que fue premiada como mejor libro álbum del año. Tras publicar Cautiva y Un hogar para Lía, el autor presenta una nueva historia de la misteriosa familia, que vive en una mansión victoriana con su gato negro. Esta vez, la mamá está en busca de una institutriz para los niños. Pero no es nada fácil, por el mundo extraordinario en que viven. Con su habitual virtuosismo en la ilustración, Luis Peña Álvarez crea un mundo que remite a la estética gótica y a la novela inglesa de fines del siglo XIX. En sus páginas de minuciosas líneas, tramas y en tonos violeta, se pueden reconocer referencias desde Allan Poe y Lewis Carroll a Beetlejuice. En esta divertida aventura el autor hace un homenaje especial a las institutrices y a las primeras operadoras telefónicas.