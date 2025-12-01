Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

Flamengo consiguió la Copa Libertadores este sábado después de imponerse por 1-0 a Palmeiras en la final que se desarrolló en Lima.

Con esto, Erick Pulgar consiguió un nuevo título de la competencia tras la que había alcanzado en 2022 también con el Mengao.

Claro que el trofeo que reconoce a los brasileños como campeones sufrió un percance. Según se pudo apreciar en medio de las celebraciones, se pudo apreciar que la copa se había roto y, para remediarlo, utilizaron cinta adhesiva.

La zona que debieron reparar fue la zona superior, justo en la unión entre la pelota y la estatuilla.

🇧🇷 SE ROMPIO LA COPA LIBERTADORES Y LA PEGARON CON CINTA SCOTCH JAJAJAJAJA pic.twitter.com/0F1DONJssB — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 30, 2025

Filipe Luis se consagra otra vez en Lima

Con el título alcanzado este fin de semana, Filipe Luis entró en la historia al convertirse en una de las pocas personas que ha podido quedarse con el título de la Copa Libertadores tanto como jugador como entrenador.

Y en ambas ocasiones el estadio Monumental de Lima ha sido el escenario. Por lo mismo, el DT remarcó la importancia del recinto.

“Es un sitio en el que he sido muy feliz. Siempre que he venido aquí con Flamengo gané dos finales de Copa Libertadores. Es un estadio con una energía muy especial para nosotros. Es un estadio que forja leyendas. Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Estoy muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima”, comentó en la conferencia de prensa posterior a la final.

“Fue muy difícil llegar hasta aquí. Le costó mucho esfuerzo al equipo, tanto individual como colectivamente. Muchos sacrificios por parte de los jugadores. Y lo logramos. Logramos nuestro objetivo principal. Todavía estoy procesando todo lo que pasó hoy. Fue una semana muy tensa”, reconoció además.

Por otro lado, en una entrevista con Globo, reafirmó su compromiso con el elenco del que es fanático. “Para nadie es un secreto que soy hincha del Flamengo. Cada uno tiene sus propios sacrificios que nadie ve. Les pedí que pongamos toda nuestra energía en este sacrificio que hacemos a diario en casa, en nuestro interior”, sostuvo.

“Mucho trabajo duro. Mi trabajo es ayudar al equipo cuando el balón me llega. Dirán que soy la estrella del Flamengo en la Libertadores, pero no soy solo yo. Obviamente, todo el equipo. La verdad es que estoy muy contento porque esto genera confianza para todos”, añadió.