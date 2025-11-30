“Es absurdo; el VAR no intervino”: Sudamérica estalla por la roja perdonada a Pulgar en la final de la Copa Libertadores

El Flamengo se consagró en la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras. El Mengao, que tuvo a Erick Pulgar como titular durante todo el partido, se convirtió en el máximo campeón brasileño tras alcanzar las cuatro coronas de América. El jugador chileno, por su lado, es bicampeón tras su conquista en 2022.

Un solitario cabezazo de Danilo, al minuto 66′, le bastó al equipo carioca para tumbar al Verdao, en el Monumental de Lima. Aquella conquista del zaguero representa, en gran parte, lo trabado que estuvo el trámite del compromiso. Hubo pocas llegadas, porque ninguna de las dos escuadras se atrevió a arriesgar. Había mucho temor en echar por la borda toda la planificación.

En ese sentido, las incidencias rayaron lo aburrido. Sin embargo, hubo una durante el primer tiempo que levantó la polémica. Precisamente, dicha acción tuvo como principal protagonista a Pulgar. El antofagastino, en un arrebato inexplicable, le propinó un planchazo tremendo a Bruno Fuchs y zafó de la tarjeta roja.

¡HASTA EL NENE SE DIO CUENTA! La jugada de la polémica en el primer tiempo... ¿Era roja para Pulgar?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VUsvhiRnis — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Por obvias razones, la intervención del futbolista nacional no pasó desapercibida. Una vez consumado el título del Mengao, la prensa sudamericana, principalmente la brasileña, hizo eco por el cruce y, al mismo tiempo, estalló por el cobro del juez Darío Herrera, quien solo lo amonestó con cartulina amarilla pese a la gravedad de la entrada.

El sitio Globo.com fue el primero que puso en tela de juicio la brutal patada de Pulgar, mediante el análisis de Paulo César de Oliveira, comentarista arbitral de la popular cadena televisiva de Brasil. "Erick Pulgar, del Flamengo, debería haber sido expulsado por patear en la espinilla a Bruno Fuchs, del Palmeiras , durante una jugada a los 30 minutos del primer tiempo de la final de la Conmebol Libertadores. El árbitro Darío Herrera amonestó con tarjeta amarilla al centrocampista del Flamengo, sin recomendación de revisión del VAR“, aseguró el especialista.

“El incidente se originó tras una falta de Bruno Fuchs sobre Arrascaeta, quien cayó al suelo con el balón atrapado entre sus piernas. En un intento por recuperar la posesión, el defensa del Palmeiras terminó pateando el balón y golpeando el muslo del número 10 del Flamengo. Esto enfureció a Pulgar, quien respondió con una patada en la espinilla al jugador del Palmeiras . El VAR no recomendó que el árbitro revisara la jugada“, añade.

En esa misma sintonía, Renata Ruel, comentarista arbitral de ESPN Brasil y Disney+, también afirmó que el jugador del Rubro-Negro debería haber sido expulsado. “Una tarjeta roja clara e indiscutible para Pulgar. Conducta violenta y el partido se detuvo. Es absurdo que el VAR de la CONMEBOL no intervino”, dijo.

La reacción en Argentina

Más allá de las críticas en el país más grande de Sudámerica, en otros territorios también se sumaron a la indignación por el dictamen del juez Herrera y su ‘perdonazo’ a Pulgar.

En Argentina, el portal TyC Sports, comentó la áspera acción: “El primer tiempo de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras estuvo marcado por la polémica alrededor del fuerte planchazo de Erick Pulgar a Bruno Fuchs. Pese a que las acciones se encontraban detenidas por una infracción previa, el defensor del Verdao se llevó la pelota y el volante chileno le impactó con un fuerte planchazo a la altura de la tibia, la cual todos en el equipo paulista clamaron por una expulsión que no llegó. Pese a su cercanía con la acción, Herrera únicamente amonestó al mediocampista. Los referís del VAR, tras revisar la acción en sus numerosos monitores, no instaron a Herrera a una revisión en cabina, confirmando su decisión original y eximiendo a Pulgar de un temprano final a su velada en Lima“.

El diagnóstico de Olé fue prácticamente el mismo. “El jugador del Mengao impacta con excesiva violencia al zaguero, por lo que debió haber sido echado por agresión. Por eso, todos los futbolistas pidieron la expulsión, pero insólitamente el VAR no llamó al árbitro. De hecho, la gravedad de la falta queda expuesta en que la pierna de Fuchs quedó ensangrentada producto del corte que le generó el jugador de Flamengo, por lo que debió ser atendido por los médicos. Sin embargo, Héctor Paletta, que estaba en la cabina, respaldó la decisión de Herrera y Pulgar no fue más que amonestado", publican.

“Sin dudas, esta acción dejó mucha bronca en Palmeiras por el grosero error del árbitro que, si efectivamente hubiese expulsado a Pulgar, quizás el desenlace del partido habría terminado siendo distinto. Por eso no sería extraño que en la semana continúen las quejas desde el Verdao“, sentencian.