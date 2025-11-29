Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Flamengo da el primer golpe en la final de la Copa Libertadores. En una definición que no tenía muchas acciones de riesgo, Danilo marcó la apertura de la cuenta ante Palmeiras e hizo estallar a la afición rubronegra en Lima.

El grito de gol cayó entrado el segundo tiempo, concretamente, al minuto 66. El jugador que supo tener pasos por clubes como Manchester City, Real Madrid y Juventus, arremetió por el punto penal tras un lanzamiento desde el tiro de esquina y, con un cabezazo furioso, la ajustó contra un palo. El golero del Verdao, Carlos Miguel, poco pudo hacer y solo se resignó a verla pasar.

Esta anotación le está dando, por el momento, el cuarto título de América al Mengao y los boletos a la Copa Intercontinental de este año y a la próxima edición del Mundial de Clubes.

Revisa el gol de Danilo para el Flamengo en la final de la Copa Libertadores: