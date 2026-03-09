Nuevo título para Erick Pulgar: Flamengo gana el derbi en los penales y es tricampeón del Torneo Carioca

Llegó el primer título para Erick Pulgar en 2026. Luego de un 2025 exitoso y lleno de coronas, el futbolista antofagastino alcanzó este domingo una nueva estrella para su palmarés. Es la décima con la camiseta de Flamengo. El Mengao se quedó con el Campeonato Carioca, luego de superar en tanda de penales a Fluminense, en el Estadio Maracaná, luego de empatar a cero en el tiempo regular.

Ya sin Filipe Luís, el Fla está al mando del portugués Leonardo Jardim, exentrenador del Monaco. Para su fortuna, de inmediato alcanzó un trofeo con el elenco más popular de Brasil. Pulgar jugó los 90 minutos, acompañando a Jorginho en el mediocampo. Como el duelo no se definió en el tiempo regular, el campeón se definió en los penales. En esa instancia, destacó el portero Agustín Rossi.

Precisamente, una de las virtudes del exgolero de Boca Juniors está en la contención de lanzamientos desde los 12 pasos. En definitiva, Flamengo ganó 5-4 y es tricampeón estadual.

Pulgar alcanza la decena de coronas con el Rubro-Negro. El desglose es el siguiente: tres Campeonatos Carioca (2024, 2025 y 2026), dos Copas Libertadores (2022 y 2025), una Copa de Brasil (2024), una Supercopa de Brasil (2025), un Brasileirao (2025), el Derbi de las Américas (2025) y la Challenger Cup (2025). Estos dos últimos son en el marco de la disputa de la Copa Intercontinental. Podría haber contado con un par más, sin embargo su elenco perdió en la Supercopa de Brasil 2026, ante Corinthians, y en la Recopa Sudamericana, contra Lanús.

Pasado el estadual, Flamengo debe enfocarse en el Brasileirao, donde tiene cuatro puntos en tres partidos. Ha sido un flojo arranque, considerando la potencia de su plantilla.

Fue día de definiciones en los campeonatos estaduales. Atlético Mineiro perdió la final 1-0 con Cruzeiro, sin la presencia de Iván Román. El exzaguero de Palestino no estuvo en la citación del técnico Eduardo Domínguez. Cabe recordar que el ex DT de Estudiantes de La Plata es el reemplazante de Jorge Sampaoli en la banca del Galo.