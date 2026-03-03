SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Erick Pulgar se queda sin DT: Flamengo despide a Filipe Luís tras goleada del Mengao en el Campeonato Carioca

    El mal arranque de la temporada en el Brasileirao, la pérdida de la Supercopa contra Corinthians y la caída en la Recopa Sudamericana le terminaron pasando la cuenta al entrenador.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Filipe Luís fue despedido de Flamengo.

    Erick Pulgar se queda sin técnico en Flamengo. El club de Río de Janeiro anunció este martes que Filipe Luís dejó de ser el entrenador del primer equipo después de estar al mando de la escuadra por un año y medio, obteniendo cinco títulos.

    El fin del vínculo fue anunciado justo después de que la escuadra rojinegra se impusiera por 8-0 a Madureira para acceder a la final del Campeonato Carioca.

    El hecho fue anunciado por los canales oficiales del equipo. “El Club de Regatas Flamengo informa que, a partir de este martes, Filipe Luís no seguirá en la dirección técnica del equipo profesional. Junto a él también se retiran Ivan Palanco (asistente técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)”, escribieron.

    “Flamengo agradece al exfutbolista y técnico Filipe Luís por todo lo que fue conquistado y compartido en este período, y le desea éxito y mucha fuerte en la continuidad de su trayectoria profesional”, añadieron.

    El fin de un ciclo exitoso

    Bajo la dirección técnica de Filipe Luís, Flamengo tuvo en 2025 una de las temporadas más exitosas con el exdefensa a cargo del equipo, alcanzando el título del Brasileirao y la Copa Libertadores venciendo por 1-0 a Palmeiras en la final que se disputó en Lima.

    Aquello se sumó a la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca a inicios de esa temporada y la Copa de Brasil 2024. Todo aquello le significó poder extender el contrato hasta finales de 2027, pero el mal arranque de la temporada 2026 acabó pasándole la cuenta al entrenador.

    El año arrancó con las derrotas en la Supercopa de Brasil contra Corinthians, la caída en la Recopa Sudamericana y una racha negativa en el Brasileirao con cinco duelos perdidos en los primeros 12 partidos.

    Así, Filipe Luís deja el equipo tras 101 partidos y un 69,9% de rendimiento tras registrar 63 victorias, 23 empates y 15 derrotas, cinco de ellas en 2026. También se va como el segundo entrenador más exitoso en la historia del club, empatado con Jorge Jesus y Flávio Costa, con cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 y Brasileirão 2025.

    La última conferencia

    Después del triunfo por 8-0 contra Madureira, Filipe Luís enfrentó en la conferencia de prensa las críticas de los hinchas por el rendimiento que viene arrastrando el equipo en los últimos duelos.

    “Como entrenador, desde el momento en que quise empezar aquí y el club me abrió las puertas, lo supe todo. Sé que la afición creyó en mí, me dio mucha confianza y convenció a la directiva para que me aceptara. No tengo el perfil para hacer entradas ni gritar, pero sí tengo el perfil para respetar el escudo”, indicó.

    Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé. Lo que hice fue trabajar más duro, evolucionar para poder devolver ese cariño durante todos estos años, que fueron los más felices de mi vida. Y siempre quiero devolver lo máximo posible. Podría decir que duele, pero no es así. Entiendo perfectamente a la afición. ¿Qué puedo hacer aún mejor para que vuelvan a nuestro equipo? Lo que me alegró fue que protestaran, pero nos apoyaron mucho durante los 90 minutos”, añadió.

    También, quizás anticipando lo que se venía, manifestó que “si no estoy aquí mañana, mi amor y cariño por el Flamengo siempre existirán, y creo que la afición siente lo mismo por mí. Ahora bien, la presión del momento tiene que estar siempre presente. Como jugador, fui muy criticado y subestimado, con razón, y eso me hizo mejor. No tengo duda de que viví los mejores años de mi vida aquí”, cerró.

