    “Por canchero, me lo cruzo y le meto una dura”: Arturo Vidal amenaza a Rodrigo De Paul

    El chileno reconoció que no se lleva bien con el volante argentino y sacó a flote el cruce que tuvieron en el último Chile-Argentina por Eliminatorias al Mundial 2026.

    Madelynne Alegría
    El volante chileno Arturo Vidal generó polémica en el mundo del fútbol argentino tras participar en el podcast del exfutbolista peruano Jefferson Farfán llamado 'Enfocados’. En esta ocasión, el bicampeón de América con la selección chilena, abordó distintos temas de su carrera, pero uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando reconoció abiertamente su mala relación con Rodrigo De Paul.

    Consultado sobre con qué jugador mantiene mal vínculo, Vidal no dudó: “Ahora, últimamente, el partido con De Paul… por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”. La frase aludió directamente al último enfrentamiento entre Chile y Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde ambos protagonizaron varios roces dentro del campo de juego.

    Luego de esa declaración, el conductor del espacio fue directo al preguntar si considera que él o el mediocampista transandino era el mejor jugador. El nacional respondió con un sonido burlesco y comentó: “¿Es broma o me lo estás preguntando en serio?”, dejando en evidencia su postura.

    Además, esa no fue la única comparación que lanzó el “King”. En otro pasaje de la conversación, el exjugador del Barcelona se ubicó por encima de Sergio Busquets como el mejor volante en su posición durante sus mejores años.

    Un duelo en territorio nacional

    El cruce entre Vidal y De Paul tuvo su capítulo más intenso el 5 de junio del año pasado, cuando Chile recibió a la selección de fútbol de Argentina en el estadio Nacional. El equipo, en ese entonces dirigido por Ricardo Gareca, generó ocasiones en ambos tiempos, pero no logró concretar y terminó cayendo por la cuenta mínima.

    Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. 05/06/2025 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Durante ese compromiso, Argentina controló la posesión y el ritmo del partido. Asimismo Vidal, quién recibió tarjeta amarilla, centró gran parte de su energía en el duelo individual con De Paul tras cometer una infracción. Un encuentro donde hubo empujones, palabras cruzadas y miradas desafiantes a lo largo del partido.

    Finalmente, la Albiceleste sostuvo la ventaja, mantuvo el liderato de la tabla con 34 puntos y dejó a Chile en la última posición con 10 unidades, complicando seriamente las aspiraciones mundialistas que, tras el duelo ante Bolivia, el cual también cayó por 1-0, se acabaron por completo.

    Más sobre:Arturo VidalRodrigo De PaulArgentinaChileJefferson FarfánEliminatoriasMundial de fútbol

