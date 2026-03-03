El laboratorio de Paqui Meneghini en la U que resultó clave en la victoria frente a Colo Colo

El gol de la U en el Superclásico fue parte del trabajo de Paqui Meneghini.

El triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el Superclásico frenó una racha negativa de los azules en la Liga de Primera. El elenco a cargo de Francisco Meneghini consiguió imponerse al Cacique después de haber acumulado cuatro duelos sin victorias.

El gol anotado por Matías Zaldivia en el minuto 70, más que una jugada de azar, fue el resultado positivo de lo que el adiestrador preparó en la semana con sus jugadores.

En dicho minuto, Marcelo Morales se acomodó y sacó un centro pasado al segundo palo, lugar en el que estaba Juan Martín Lucero, quien, a su vez, pivoteó hacia el centro. La defensa de Colo Colo se quedó mirando el balón y no pudo despejarlo. Fue ahí cuando apareció el zaguero para impulsar la pelota al fondo de la red.

Tras el partido, en la zona mixta, Morales resaltó la jugada preparada. “Esos balones detenidos, que en verdad los trabajamos en la semana, dio sus frutos para conseguir los tres puntos”, indicó el lateral.

También se mostró “feliz de que todo el esfuerzo haya valido esta recompensa, tengo que seguir trabajando. Hice un trabajo bien fuerte con los profes, que siempre estuvieron conmigo, así que feliz de haber jugado y sumado de a tres. Esto no termina acá”, adelantó.

“Feliz de haber jugado un clásico, porque estos clásicos se ganan así, con ganas y con huevos. El miércoles vamos a salir con todo, lo mismo como salimos hoy día, así que a ganar”, finalizó haciendo mención al duelo que sostendrá la U contra Palestino este miércoles (21.30) por la Copa Sudamericana, llave que se disputa a partido único.

Protagonista de los festejos

Quien sirvió el tiro libre en la jugada del gol también fue protagonista de las celebraciones. Después de que el plantel de la U festejara con todo en la cancha del estadio Monumental, la fiesta se trasladó al camarín de los universitarios.

Desde ese lugar, Morales comenzó a compartir en directo lo que pasaba en el vestuario. La transmisión inició en medio de un cántico de “el indio no lo puede creer...”.

En el movimiento de la cámara se pudo apreciar que la zona de camarines había sido cubierta con banderas de la U y a Juan Martín Lucero, ex Colo Colo, siendo parte de los festejos en contra de su anterior club.

El duro recibimiento a Juan Martín Lucero

Otro de los protagonistas en el gol, Juan Martín Lucero, fue recibido en medio de un ambiente hostil en el estadio Monumental a la hora de salir a realizar el trabajo previo a la competencia.

“Lucero, conch… En Pedrero te dimos de comer”, fue uno de los cánticos que se escucharon cuando el transandino saltó al campo, además de pifias y abucheos en su contra.

Su retorno al Monumental fue similar a su primer regreso al recinto, en abril de 2025. En esa oportunidad, el Cacique se enfrentó con Fortaleza por Copa Libertadores, en el duelo marcado por la muerte de dos jóvenes hinchas en las inmediaciones del estadio.

En dicha ocasión, los forofos también imprimieron billetes con el rostro del jugador, haciendo alusión a que abandonó Colo Colo por dinero. La polémica salida del ariete todavía genera animadversión.

Hace unos días, el propio Lucero se refirió a lo que sintió, bajándole el perfil para su segundo regreso al Monumental: “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.