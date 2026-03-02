Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

Universidad de Chile celebró con todo en el camarín del estadio Monumental tras el Superclásico. Foto: @udechile /X.

Universidad de Chile y Paqui Meneghini llegaron a enfrentar el Superclásico con bastante presión. Hasta el momento del partido los azules eran el único equipo que no registraba triunfos en el campeonato.

Y el panorama era complicado porque, en contraste, Colo Colo enfrentaba el duelo con una racha de tres triunfos consecutivos que los tenían metidos en la parte alta de la clasificación.

Por lo mismo, el gol de Matías Zaldivia fue revitalizador para el conjunto universitario que una vez terminado el duelo celebró con todo.

Las primeras celebraciones se llevaron a cabo en el centro de la cancha, donde los jugadores compartieron abrazos, saltaron y cantaron con todo mientras el público de Colo Colo se retiraba del estadio. También aprovecharon de sacarse una foto con todos los integrantes del plantel.

BRINDEMOS CAMARADAS POR LA UNIVERSIDAD 🤘🏼🔵🔴



Todos juntos 👊🏼 pic.twitter.com/joIlaHIxbX — Universidad de Chile (@udechile) March 2, 2026

Tras ello, los festejos se trasladaron al interior del camarín donde Marcelo Morales comenzó a compartir en directo lo que pasaba en el vestuario. La transmisión inició en medio de un cántico de “el indio no lo puede creer...”.

En el movimiento de la cámara se pudo apreciar que la zona de camarines había sido cubierta con banderas de la U y a Juan Martín Lucero, ex Colo Colo, siendo parte de los festejos en contra de su anterior club.

El duro recibimiento a Juan Martín Lucero

En la previa del Superclásico, Juan Martín Lucero fue recibido en medio de un ambiente hostil en el estadio Monumental a la hora de salir a realizar el trabajo previo a la competencia.

“Lucero, conch… En Pedrero te dimos de comer”, fue uno de los cánticos que se escucharon cuando el transandino saltó al campo, además de pifias y abucheos en su contra.

La "bienvenida" de los hinchas de Coño Colo a Juan Martín Lucero en el Monumental pic.twitter.com/m52OdECqrH — Christian González (@chr_gonzalez) March 1, 2026

Su retorno al Monumental fue similar a su primer regreso al recinto, en abril de 2025. En esa oportunidad, el Cacique se enfrentó con Fortaleza por Copa Libertadores, en el duelo marcado por la muerte de dos jóvenes hinchas en las inmediaciones del estadio.

En dicha ocasión, los forofos también imprimieron billetes con el rostro del jugador, haciendo alusión a que abandonó Colo Colo por dinero. La polémica salida del ariete todavía genera animadversión.

Hace unos días, el propio Lucero se refirió a lo que sintió, bajándole el perfil para su segundo regreso al Monumental: “Ya me tocó ir y sentía que había matado a alguien. Entonces ahora menos que eso, ¿qué más puede pasar? Estoy tranquilo”, se sinceró.

“Cuando uno se concentra, lo externo influye poco. Se escucha el murmullo, algo llega, pero depende de cada uno cuánto le afecta. Hoy lo tomo con madurez”, añadió. Consultado por un eventual festejo en caso de anotar ante Colo Colo, fue claro: “Por supuesto que lo celebraría. Por respeto a la camiseta que defiendo hoy. Además, sería mi primer gol con esta camiseta”.

Por otra parte, Carlos Caszely se refirió a la presencia de Lucero: “Optó por una opción profesional, me parece bien, pero no creo que haga nada hoy acá en el Monumental”, indicó el ídolo albo. También se refirió a los futbolistas que han jugado en ambas escuadras: “Hay muchos jugadores que han pasado de Colo Colo a la U, hoy les tenemos prestado como cinco. Cada uno, profesionalmente, tiene que saber lo que más le conviene”, aseguró.