    Fernando Ortiz culpa al arbitraje tras la caída alba en el Superclásico: “No busco excusas, pero fue falta tras falta”

    El entrenador del Cacique no se guardó nada y disparó directamente contra el juez Cristián Garay. "Fueron millones de faltas reiteradas que no amonesta a los jugadores de ellos", lanzó

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile dio el golpe en el estadio Monumental. Pese a no acumular ningún triunfo en la Liga de Primera 2026, los azules sacaron a relucir su jerarquía individual y se reencontraron con la victoria en el mejor partido posible: con solitario gol de Matías Zaldivia, los laicos se quedaron con el Superclásico 199 ante Colo Colo y le dieron la primera alegría del año a Paqui Meneghini.

    Tras el duro mazazo, en la vereda del Cacique no quedó otra que aceptar la caída. En cierto punto, aquello era lo justo, pues los universitarios tuvieron las opciones más claras y dominaron a través de las transiciones rápidas: Juan Martín Lucero perdonó un mano a mano en el primer tiempo y Maximiliano Guerrero tuvo la misma chance en el complemento.

    Sin embargo, previo a este mea culpa, el entrenador Fernando Ortiz inició su declaración con potentes dardos en contra del arbitraje en Macul. “El resultado está a la vista, yo acepto la derrota porque hay que hacerlo. Pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival ni para nosotros, se lo lleva otra persona y creo que todos sabemos de quién estoy hablando”, partió diciendo el argentino, apuntando directamente al juez Cristián Garay.

    En esa línea, el DT albo no se guardó nada por las decisiones del colegiado. “Fueron millones de faltas reiteradas que no amonesta a los jugadores de ellos. Parece que soy un chico que busca excusas, pero no las busco. Fueron faltita tras faltita y sacaremos las conclusiones después del partido. Desvirtúa el juego, no tengo dudas”, comentó.

    Una vez realizado sus descargos, fue momento de poner paños fríos de cara a la hinchada. “A nadie le gusta perder, mucho menos un clásico. Hay que aceptar la derrota, prepararse en la semana y pensar en el partido siguiente”, sentenció.

    El análisis del capitán

    En una dinámica más tranquila, el capitán Fernando De Paul realizó un barrido más general del trámite frente a su exequipo. “El partido fue parejo, ellos se encontraron con una pelota allí y ya está. Tuvieron esa situación, los dos tuvimos situaciones y ellos convirtieron”, dijo.

    Fernando De Paul abordó la caída alba en el Superclásico ante la U JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Al momento de ser consultado por el desempeño de Garay, el guardameta no ahondó en polémicas. “Puede ser que influyó el árbitro, pero lo analizaremos en la semana. Es un clásico", comentó. Posteriormente, trazó las metas a futuro. “Obvio que repercute, pero nosotros seguimos enfocados en el objetivo del campeonato”, cerró.

    Tras estas declaraciones, Colo Colo se alista para la sexta jornada de la Liga de Primera. Visitarán a Audax Italiano, el próximo sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizSuperclásicoUniversidad de ChileCristián GarayLa ULiga de Primera

