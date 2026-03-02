Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

Matías Zaldivia fue el autor del gol del triunfo de la U contra Colo Colo.

Universidad de Chile celebró con todo el triunfo contra Colo Colo en el Superclásico. La victoria conseguida puso fin a una seguidilla de cuatro partidos sin poder ganar en la Liga de Primera y le entregó oxígeno a Paqui Meneghini.

En un apretado duelo, el gol llegó en el segundo tiempo. Matías Zaldivia fue el encargado de capturar la pelota en el área y enviarla al fondo de la red.

Poco después de la finalización del encuentro, y mientras continuaban los festejos de los azules, se dio a conocer un diálogo que tuvo el zaguero con una periodista en la que anticipaba la victoria de la U.

“El Superclásico ya está ganado”, aseguró Zaldivia en la conversación vía WhatsApp que fue compartida a través de una historia en Instagram.

Tras el encuentro, el Zaldivia conversó con TNT Sports, realizando un análisis futbolístico, pero también se refirió al complicado contexto que antecedía a la U y las críticas hacia Francisco Meneghini: “Fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico. Ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de Paqui”, comenzó señalando.

“En nuestra cabeza siempre estaba que estábamos trabajando bien, venía mostrando mejoras el equipo. Hoy jugamos muy bien en un Superclásico, partidos que son cerrados. Creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, añadió.

Zaldivia aseguró que el triunfo será un envión para los azules: “Estoy muy contento por este grupo y el cuerpo técnico. La verdad es que necesitábamos los tres puntos. Con una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos”, dijo.

También se refirió a su eufórico grito en la celebración del gol: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité“, señaló.

“Contento por ganar y mantener el arco en cero, que no lo veníamos logrando, así que hoy felicito a todo el equipo. Hicimos un esfuerzo enorme, muy compenetrados. Veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”, finalizó el defensor.

El respiro de Meneghini

Por su parte, Francisco Meneghini comentó en conferencia de prensa que la victoria “nos sirve mucho. Nos da un empujón, no para cambiar la forma de trabajar, porque veníamos trabajando muy bien, pero sí para soltar el equipo. Ahora tenemos rápido un partido, el miércoles, así que hay que enfocarse en la recuperación”.

“Lo necesitábamos como equipo. Yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente. Esa es la sensación, lo merecíamos. Lo habíamos merecido con Limache, lo merecimos sin brillar ante Palestino venía siendo esquivo por diferentes factores. Ganamos bien, no en una jugada aislada, ganamos con mucha personalidad de nuestros jugadores, entregando todo y más”, añadió.

“Es un envión anímico ganar acá, al clásico rival e insisto mucho en cómo ganamos. Estuvimos muy presentes en el partido desde el mediocampo, desde apretar, de nunca echarnos para atrás”, continuó.

“Si en algún momento defendimos más atrás es porque ellos nos empujaron, no porque queríamos. Es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo”, insistió.

Finalmente, se refirió a los festejos del plantel de la U en la cancha del Monumental, que no fueron bien recibidos por los hinchas albos presentes: “Fue una celebración muy efusiva, por ganar un partido así, por ganar nuestro primer partido. Se hizo esperar demasiado, lo merecíamos antes, pero bueno, llegó hoy, llegó bien”, cerró.