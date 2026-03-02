La euforia Matías Zaldivia, el héroe de la U: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grandes”

Matías Zaldivia se consagró como la gran figura del triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo en la edición 199 del Superclásico. El defensor no solo brilló por su solidez, sino que también fue el autor del gol de la victoria para los azules en el Monumental.

Tras el encuentro, el zaguero conversó con TNT Sports y se refirió al encuentro. Realizó un análisis futbolístico, pero también habló sobre el complicado contexto que antecedía a la U y las críticas hacia Francisco Meneghini: “Fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico. Ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de Paqui”, comenzó señalando.

“En nuestra cabeza siempre estaba que estábamos trabajando bien, venía mostrando mejoras el equipo. Hoy jugamos muy bien en un Superclásico, partidos que son cerrados. Creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, añadió.

La alegría de Zaldivia

Zaldivia aseguró que el triunfo será un envión para los azules: “Estoy muy contento por este grupo y el cuerpo técnico. La verdad es que necesitábamos los tres puntos. Con una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos”, dijo.

También se refirió a su eufórico grito en la celebración del gol: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité“, señaló.

“Contento por ganar y mantener el arco en cero, que no lo veníamos logrando, así que hoy felicito a todo el equipo. Hicimos un esfuerzo enorme, muy compenetrados. Veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”, finalizó el defensor.