    El presidente de la Comisión de Árbitros respalda el accionar de Cristián Garay en el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile. Eso sí, adelanta una revisión más exhaustiva del cometido del juez durante la semana.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP (Foto: Andres Pérez) Andres Perez

    Fernando Ortiz dice que no elude responsabilidad en la caída de Colo Colo ante Universidad de Chile, pero, inevitablemente, termina deslindándola. “El resultado está a la vista, yo acepto la derrota porque hay que hacerlo, pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival ni para nosotros, se lo lleva otra persona y creo que todos sabemos de quién estoy hablando”, declara el técnico albo, apuntando directamente al accionar de Cristián Garay, el juez del encuentro más tradicional del fútbol chileno.

    Fueron millones de faltas reiteradas que no amonesta a los jugadores de ellos. Parece que soy un chico que busca excusas, pero no las busco. Fueron faltita tras faltita y sacaremos las conclusiones después del partido. Desvirtúa el juego, no tengo dudas”, agrega el estratega albo, en su dardo más afilado.

    Roberto Tobar responde a las críticas de Fernando Ortiz al arbitraje en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    El técnico albo encontró respuesta. Quien contestó sus aprensiones fue Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP. El timonel referil se distanció del juicio del entrenador y aprobó el trabajo de Garay. “Fue un partido como son siempre los clásicos. Bastante difícil de arbitrar, de dirigir, pero vimos que Cristián trabajó bastante bien el partido. Hay un tema de interpretación. Algunas faltas más, algunas faltas menos. Creo que hizo un muy buen partido. Dirigió muy bien. Es la línea que queremos llevar durante todo el año”, evaluó.

    Cristián Garay, el juez del Superclásico, junto a Gabriel Castellón (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Tobar también replicó las quejas del entrenador del Cacique respecto del cobro de infracciones que consideró intrascendentes. ‘Faltitas’, dijo el estratega del equipo albo. “Son cosas subjetivas. Nosotros trabajamos en base a lo macro, a ir llevando un partido en una línea clara, pero creemos que las decisiones y las interpretaciones fueron muy acertadas”, insistió el encargado del referato nacional.

    Respaldo al criterio

    En ese contexto, por ejemplo, abordó la exhibición temprana de tarjetas amarillas, que los albos consideraron como condicionantes, sobre todo en el caso de Arturo Vidal. “Si Cristián amerita que es tarjeta, es porque él está cerca, interpreta bien y tengo que estar con la decisión que toma él. Ahora, sí, tenemos que analizar en la semana, ver mejor, apreciar de mejor forma la jugada, pero, en lo global, estamos bastante conformes con lo que hizo Cristián Garay”, insistió.

    La única materia que no quiso abordar fue la reunión con Michael Clark y Manuel Mayo, en la segunda mitad de febrero, en la que Azul Azul se quejó por los cobros arbitrales contra la U. “Eso es para otro partido”, sentenció.

