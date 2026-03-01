A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

Entrevista con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”.

Arturo Vidal (38 años) vive la etapa final de su carrera. El Rey tuvo un ajetreado comienzo de temporada, pero con los últimos triunfos de Colo Colo logró dejar atrás los instantes complejos y se mantiene como uno de los líderes del Cacique. Sin jineta, asegura que no es algo que necesite para tener voz y ser escuchado dentro del vestuario en Macul.

Este año ha jugado como volante defensivo, alejado del despliegue de otros momentos, pero dice estar cómodo en ese lugar. Con Fernando Ortiz hicieron las paces luego de un comienzo de relación marcada por la tensión. “Las cosas se arreglan hablando”, revela. El diálogo entre ambos fue en plena pretemporada, lo organizó el propio Aníbal Mosa y marcó el término del conflicto. Ahora el mediocampista se preocupa de buscar títulos en los años postreros de una trayectoria que lo consolida como el chileno más ganador de la historia. Este año, en Colo Colo solo tienen competencia local. “El cuerpo me va avisando hasta dónde llegar”, advierte.

En las horas anteriores el clásico, en la firma de Vidal como rostro de Jugabet, el jugador anticipa a El Deportivo cómo será el tradicional partido ante Universidad de Chile, pero también evalúa su carrera, habla del trato a la Generación Dorada en sus retornos al fútbol nacional y reflexiona en torno al futuro de la Roja, donde vivió algunos de los pasajes más importantes de su vida. De paso, aborda el momento que vive Alexis Sánchez, su eterno socio, en el Sevilla.

Llegan como líderes a enfrentar a la U, y en su caso se encontrará con excompañeros de la Roja como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, ¿cómo anticipa el partido?

Va a ser un lindo partido. Siempre es emocionante jugar contra la U. Más todavía frente a los compañeros con los que conseguimos cosas tan importantes con la Selección. Son jugadores que han representado a Chile muy bien afuera, así que va a ser un lindo clásico. Ojalá la gente disfrute de este encuentro, que sea un buen espectáculo.

Ha recibido críticas por su rendimiento, gente que le escribe en redes sociales, lo tratan de mufa, ¿esperaba una recepción distinta por parte del público hacia quienes participaron la Generación Dorada?

El año pasado, cuando las cosas no iban bien, aparecieron muchos haters que escribían cosas... eso de mufa. Hoy en día cualquier anónimo te puede escribir cualquier cosa en Instagram. Pero, de verdad, yo estoy muy tranquilo con eso. He aprendido mucho de la vida en este tiempo, así que no debemos tomar tan en cuenta lo que dicen en las redes sociales. Además, en los últimos partidos, el equipo ha andado muy bien y ahora la gente te hace sentir eso. Ahora me han recibido con aplausos, así que estoy muy contento. Espero seguir mejorando día a día y ojalá levantar otra copa con Colo Colo. Es emocionante el cariño de la gente. Juego desde los 12 años y que a los 38 la gente me siga aplaudiendo es lo más lindo que me puede pasar. Ojalá seguir devolviéndolo con rendimiento en la cancha.

Pero usted es más bien activo en redes sociales y suele responder a los comentarios negativos que le dejan...

Antes respondía, ahora ya no lo hago. A veces uno se mete en el juego, cae en eso, pero tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera. Tengo sangre caliente, soy de barrio y a veces me sale eso, por eso respondía, pero entendí que no puedo estar peleando con la gente en las redes sociales. Si alguien tiene una opinión, hay que respetarla, nomás. Yo debo seguir enfocado en lo mío, en seguir logrando cosas, ganando títulos con este club.

"Tengo sangre caliente, soy de barrio y a veces me sale eso. Pero no puedo estar preocupado de la gente que habla en redes sociales, por eso ya no les respondo"

Fuera de las redes también en algunos estadios lo insultan fanáticos y otros le piden fotografías, ¿le sorprende esa respuesta de la gente?

La gente a mí me agradece mucho, me piden muchas fotos, me dan mucho cariño. Estoy feliz acá en Colo Colo y donde he ido las personas siempre me han tratado muy bien.

¿Cómo ve a la U de Paqui Meneghini? Es un técnico a quién usted conoce...

Sí, a Paqui lo tuvimos en la Selección, compartimos en esa época, hace muchos años. Lo recuerdo como un ayudante de Marcelo Bielsa. Es distinto hablar de él como entrenador, pero creo que lo ha hecho bastante bien en su carrera, por algo se le dio la posibilidad de llegar a dirigir a un equipo como la U. En O’Higgins lo hizo muy bien, clasificaron a la Copa Libertadores. Ojalá le vaya bien, sinceramente, pero yo estoy súper concentrado en lo que hacemos acá, en Colo Colo. El año pasado fue malo para nosotros y este año queremos que sea muy bueno, ya dejar lo otro atrás, para eso estamos trabajando bien y enfocados solo en Colo Colo, no en lo que hacen los otros equipos.

¿Ha analizado a esta versión de Universidad de Chile?

Es verdad que no vienen en un buen momento, pero de a poco han ido mejorando. A ellos les pasa algo similar a lo nuestro del año pasado. El equipo no funciona rápido cuando llegan tantos refuerzos. Eso a veces pasa la cuenta.

¿Qué espera del nuevo proceso de la selección chilena? Confirmaron a Nicolás Córdova por todo el 2025...

La verdad, no he visto nada de la Selección este año, no sé quién está a cargo. No sé nada.

¿Ya está alejado de la Roja?

No, para nada, mientras siga compitiendo, mientras esté activo, siempre puedo estar en la Selección. Pero mientras no se sepa quién está a cargo, tampoco es algo que me vuelva loco, que piense. Ojalá las cosas se empiecen a hacer bien, que sea algo más serio y que se marque un rumbo claro de trabajo. Hay muchos jugadores que todavía pueden levantar esto y hay mucho talento para trabajarlo bien en la Selección. Ojalá también aparezca una generación nueva que logre cosas en poco tiempo.

Alexis Sánchez es el único de la Generación Dorada que sigue en Europa, pero no ha tenido una buena temporada y ha sido muy criticado, ¿debe volver a Sudamérica?

No leo las críticas hacia Alexis. Pasa que en un partido dicen que está muy bien y al otro lo matan... Yo prefiero no meterme en eso. Ojalá Alexis esté feliz y pueda ir a un equipo donde disfrute del juego y se sienta cómodo. Si sus decisiones están en mantenerse en Europa, es cosa de él, es respetable. En mi caso, estoy preocupado de mi carrera, de prepararme bien para jugar cada fin de semana, de ayudar a Colo Colo a ganar partidos y conseguir más títulos, que las cosas funcionen acá, porque es muy lindo cuando todo va bien y me gusta ser parte de eso.

¿Cómo se ha sentido en esta versión de Colo Colo de Fernando Ortiz?

Estoy muy cómodo ahora. Me siento espectacular, con mucha confianza en lo que estamos haciendo.

¿No le incomoda el puesto de volante defensivo?

Cuando me dirigía Pep Guardiola en el Bayern Múnich también jugué de volante defensivo, pero en esa época tenía más recorrido. Igual estoy bien físicamente y me siento muy cómodo. Mis compañeros me han dado la confianza y es una posición que me gusta, donde tengo mucho el balón y eso es importante.

"¿Si estoy alejado de la Roja? No, para nada. Mientres esté activo, siempre puedo estar en la Selección"

¿No le molesta no ser el capitán de Colo Colo?

En todos lados me he sentido líder. Creo que la jineta no es necesaria. Lo mío es ser importante en la cancha y poder ayudar cuando el equipo lo necesita.

¿Están en su mejor momento luego de tres victorias seguidas?

Este fin de semana es especial porque es un clásico. Venimos muy bien, trabajando de la mejor forma. Ganamos los últimos tres partidos y queremos seguir en esta racha, seguir creciendo como equipo. Este año las exigencias son al máximo, así que nos hemos preparado de la mejor forma para dejar los tres puntos en casa ante la U.

¿Se imagina haciendo el gol del triunfo?

Sería soñado marcar, pero antes prefiero que el equipo gane. Lo más importante es sumar los tres puntos. Después, si me toca hacer un gol, feliz.

A usted le tocó jugar clásicos desde joven, ¿cómo recuerda esos momentos?

Era emocionante. Llegué al primer equipo y fui campeón contra la U. Ojalá ahora nos quedemos con los puntos. Estamos con confianza. Este año queremos ganar todo lo que tengamos por delante.

¿Está tranquilo con el plantel de Colo Colo? ¿No faltaron refuerzos tras las salidas de Cepeda y Pizarro?

Estoy contento con lo que hay, los resultados están llegando y estamos jugando cada vez mejor. Se está haciendo un trabajo serio y se les está dando oportunidades a los jóvenes del club, que era necesario para el equipo. En Colo Colo hace tiempo que no se veía algo así, con tanto protagonismo para los chicos de las divisiones inferiores. No hay que llenar el barco con gente de afuera si aquí tenemos mucho talento en las inferiores del club. Por algo es la cantera más importante de Chile.

Mirando hacia atrás en su carrera, ¿se considera una leyenda?

No me creo leyenda. Cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás, ver lo que hice y evaluar si es que es así o no, pero hoy sigo activo y pienso así, como jugador de fútbol. Lo otro lo dirá la gente y el futuro, el tiempo. Ojalá sigamos ganando cosas en Colo Colo y que la “leyenda” no se quede solo en 28 títulos, sino que puedan ser muchos más todavía.

¿No siente que a esta altura no tiene nada que demostrar, que ya ganó todo?

Tengo rebeldía desde chico. Recuerdo cuando era niño y escuchaba que en Chile siempre se decía que íbamos a perder con cualquiera. Antes de los partidos ya se hablaba de que ganar era imposible. Eso me generó una rabia, una impotencia que me saqué en la cancha. Esa forma de ser me ha caracterizado toda la vida. De ahí salió la Generación Dorada, así que, por lo menos, no fueron solo palabras.

¿Cómo proyecta su futuro una vez que deje la actividad?

He pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico.