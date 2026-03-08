SUSCRÍBETE
    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Los viñamarinos encuentran a su nuevo estratega. Tiene experiencia en equipos de Argentina y Perú.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Everton. Foto: Prensa Talleres de Córdoba.

    Everton tiene nuevo técnico. Los viñamarinos se movieron rápidamente para encontrar al sustituto de Javier Torrente, quien terminó su tercera presencia en el club con un negativo registro: no sumó puntos en los cuatro partidos que dirigió este año. Había retornado en octubre del año pasado. El interino Davis González había sumado tres triunfos en igual cantidad de encuentros.

    Los viñamarinos tendrán, nuevamente, un estratega argentino. La dirigencia ruletera optó por Walter Ribonetto como el entrenador que tendrá la misión de enrielar la actual campaña, para evitar riesgos con el descenso.

    Como jugador, Ribonetto tuvo una peculiar carrera. Debutó a los 27 años, en Lanús. Después, partió al Querétaro, en México. Junior, en Colombia, dos retornos a Lanús, un paso por Olimpia, de Paraguay, y estadías en Rosario Central y Talleres de Córdoba completan su trayectoria.

    Everton ante La Calera, en la actual temporada (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Después, ejerció como ayudante técnico. Ocupó ese cargo en Sport Rosario, de Perú; Godoy Cruz, Argentinos Juniors y San Lorenzo, en Argentina; Bahía, en Brasil y Huracán y Banfield, en el fútbol transandino. Salvo en Perú, donde acompañó a Gustavo Onaindia, siempre fue escudero de Diego Dabove.

    Como técnico titular, trabajó en Talleres, Melgar, en Perú, y Godoy Cruz, donde dirigió hasta el año pasado y perdió la categoría. Acumula 77 partidos dirigidos, con un 50,6 % de rendimiento.

    El flamante entrenador estará este lunes en la Ciudad Jardín, para iniciar los trabajos con sus nuevos dirigidos. Everton figura en el 14º puesto de la tabla de la Liga de Primera, con seis unidades.

