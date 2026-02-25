Javier Torrente no sigue en Everton y es el primer DT despedido del torneo

Apenas en su cuarta fecha, la Liga de Primera ya cobra una víctima en una de las bancas. Se trata de Javier Torrente, quien fue desvinculado como entrenador de Everton.

Los números y el rendimiento del equipo terminaron por condenar al estratega argentino. El equipo ruletero marcha en el último lugar de la tabla de posiciones, con cuatro derrotas en cuatro partidos. Cero puntos.

Foto: Photosport

“Informamos a la Comunidad Oro & Cielo y a los medios de comunicación que el Cuerpo Técnico liderado por Javier Luis Torrente ha finalizado su vínculo con nuestra institución. Agradecemos a Javier, Diego, Gonzalo e Ignacio el profesionalismo, calidad humana y cariño por nuestra institución en cada una de las oportunidades que el Club los ha requerido. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos personales y profesionales que les depare el futuro”, señaló Everton en un comunicado.

En la jornada inicial del certamen, cayeron en Sausalito por la cuenta mínima contra Unión La Calera, en la segunda perdieron 2-0 ante Colo Colo en el Monumental en un ajustado encuentro que se definió en los descuentos, en la tercera fueron goleados de local por 0-3 contra Huachipato y el fin de semana Audax Italiano los derrotó por 1-0 en La Florida.

De esta manera, se acaba anticipadamente la tercera aventura de Torrente en el banco de Everton. Cabe destacar que el entrenador transandino también dirigió en Viña del Mar en 2018 y luego entre 2019 y 2020.

Lo que viene en el calendario

El torneo no se detiene y los ruleteros necesitan sumar tres puntos para no comenzar a sufrir con el fantasma del descenso, algo que los atormentó durante la última parte de la temporada 2025.

El próximo domingo 1 de marzo a las 12.00 horas visitarán a Universidad de Concepción por la fecha cinco del torneo, mientras que a la jornada siguiente recibirán a Deportes Limache en Sausalito, uno de los elencos que es protagonista en la parte alta de la tabla.